Peklo na dvou kolech. Čecha před startem brutálního závodu nezastavilo ani vážné zranění

Výzva, nad kterou většině zůstane rozum stát. To je cyklistické ultra Race Across America. Bezmála pět tisíc kilometrů ze západního pobřeží USA na východní, téměř 60 tisíc nastoupaných metrů. Peklo jen pro vyvolené. A na úterním startu opět nebude chybět česká vlajka. Do boje s přetěžkou tratí i vlastními limity se pustí novopacký dobrodruh Daniel Polman.