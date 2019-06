Potlučený Froome je blízko titulu z Vuelty

UCI už minulý týden oznámila, že na základě podezřelých hodnot v biologickém pasu uznala zpětně Coba vinným z porušování antidopingových pravidel v období let 2009-2011. Tento týden unie v seznamu dopingových hříšníků uvedla, že nyní osmatřicetiletému Španělovi odebrala výsledky z období odpovídajícího dvěma ročníkům Vuelty.

Zatímco distanc už je pouze formální, neboť Cobo ukončil v roce 2014 kariéru, diskvalifikace může mít velký význam pro Froomea. Pozdější čtyřnásobný šampion Tour de France skončil v celkovém pořadí Vuelty před osmi lety za Cobem o 13 sekund druhý a měl by se tak stát novým vítězem. Oficiálně nicméně ještě k úpravě výsledků nedošlo.

Juan José Cobo's official sanction puts Chris Froome one step closer to a retroactive Vuelta win. https://t.co/9RpPHFb3xm pic.twitter.com/i3wQrFSPS4 — VeloNews (@velonews) 18. června 2019

Dodatečný zisk trofeje by v současnosti mohl být alespoň částečnou útěchou pro Froomea, jenž minulý týden při pádu ve vysoké rychlosti utrpěl mnohačetné zlomeniny a přišel o zbytek sezony. Pokud by se skutečně posunul na první místo Vuelty 2011, byl by to jeho sedmý triumf ze závodů Grand Tour a druhý ve Španělsku po triumfu z roku 2017.