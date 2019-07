Tour de France 2019

Dosud se o pomyslné vedení v počtu účastí dělil s Jánem Svoradou a Pavlem Padrnosem. Nyní se stane třiatřicetiletý závodník Dimension Data českým lídrem. Tím už se bezpochyby stal, co se týče úspěchů na nejslavnějším etapáku světa...

„Tour je vždy nevyzpytatelná. Těžká etapa může být zcela klidnou, rovinatá v dešti a silném větru se může stát problematickou. Prostě je potřeba brát Tour jako jednadvacet závodů," krčí rameny Kreuziger.

Roman Kreuziger se chystá na svoji devátou Tour.

Sport.cz

Po tréninkovém bloku v Itálii doufá, že bude v maximální formě. „Jde o největší závod planety. Cítím odpovědnost. Navíc pokud není člověk dostatečně připravený, užije si tři týdny pekla, což nikdo nechce," směje se Kreuziger před rekordní devátou účastí. Jaké byly dosavadní starty na Tour de France?

2008 12. místo, Liquigas

Šlo o druhou Grand Tour Kreuzigera v kariéře. Na podzim předešlého roku absolvoval Vueltu a jako dvaadvacetiletý nastoupil k premiéře na Tour de France. V boji o bílý trikot pro nejlepšího maldého jezdce skončil druhý o 87 vteřin za Andy Schleckem z Lucemburska.

„Tehdy šlo o hodně euforický rok. Dojel jsem druhý při závodě Kolem Romandie, následně vyhrál generálku Kolem Švýcarska. Věděl jsem, že mám splněno a byl hodně uvolněný. Bral jsem to prostě den za dnem. Když se ohlédnu, byla to jedna z mých nejlepších Tour. A do budoucna jsem věděl, že půjde o závod, který mi sedí," vzpomíná Kreuziger a k boji o bílý trikot přidává: „Naháněl jsem se s Andy Schleckem. Ale vždy byl o kousek rychlejší."

Roman Kreuziger

Ondřej Deml, ČTK

2009 8. místo, Liquigas

Český závodník vyhrál závod Kolem Romandie, následně byl třetí absolutně v etapách Kolem Švýcarska. Druhý útok na zisk bílého dresu nevyšel, když Kreuziger skončil třetí se ztrátou deseti minut a pěti vteřin.

„Začátek pro mě byl hodně těžký. Rozjížděl jsem se postupně. Ale šlo o ročník, kde jsem se naučil, že když člověk bouchne v prvním horském dojezdu, neznamená to konec závodu," připomíná Kreuziger, že už v sedmé etapě do Andorry nabral ztrátu, nicméně nakonec se prvně v kariéře prodral do elitní desítky. „Byl to splněný cíl. Navíc s mimořádně vydařenou etapou na Mont Ventoux, kde jsem finišoval šestý."

2010 7. místo, Liquigas

Na rozloučenou s italským týmem, kde proniknul na nejvyšší scénu, přidal druhý nejlepší výsledek kariéry na Tour. Ani na třetí pokus nedosáhl na bílý dres, když byl v hodnocení jezdců do 25 let třetí. Zaskvěl se čtvrtým místem v osmé etapě s výstupem do Morzine.

„Ta se mi hodně podařila. Byl to jeden z těch dnů, kdy jsem tvořil závod. Neseděl jsem pouze v pelotonu, ale určoval tempo," vypravuje Kreuziger. „Mohl jsem vyhrát etapu, ale vystartoval po mně Contador. Nakonec jsem v Morzine spurtoval čtvrtý. Ale i tak to byl můj nejlepší moment toho ročníku," míní český závodník a vzpomíná, jak na legendární Tourmalet stoupal v mlze mezi ovcemi. „Nějak se připletly na silnici."

2011 110. místo, Astana

„To byla velká tragédie," vzpomíná Kreuziger. „Spadnul jsem v první etapě, když Iglinskij škrtnul o diváka u krajnice a k zemi šel skoro celý tým Astana," šátrá v pamětí český borec.

Smůlu si však nevybral. V sedmé etapě spadnul znovu. „A zlomil jsem si člunkovou kost v zápěstí, což se však zjistilo až při vyšetření magnetickou rezonancí v Praze po Tour. Navíc o dva dny později odstoupil lídr Vinokurov, který si při karambolu zlomil stehenní kost. Byla to hodně utrápená Tour. Ale každý dojezd do Paříže se počítá," říká český závodník.

Roman Kreuziger před Tour de France.

Ondřej Deml, ČTK

2013 5. místo, Saxo-Tinkoff

Kreuziger pracoval pro Contadora, i tak dosáhl na životní výsledek. Od začátku jel ve skvělé pohodě, v pěti etapách byl mezi deseti nejrychlejšími. Po sedmnáctém dni byl dokonce průběžně třetí.

„Šlo o první rok pod Bjarnem Riisem v roli sportovního ředitele. Dokázal skvěle stmelit tým, měli jsme fantastickou partu, proto se nám Tour tolik vydařila," vyzdvihuje český borec přednosti bývalého excelentního závodníka z Dánska, jenž v roce 1996 dokázal Tour vyhrát.

„Celý tým byl v excelentní formě, jen Contadorovi coby lídrovi trošku chyběly nohy," připomíná Kreuziger trápení favorita. Na „šéfa" týmu musel jako dvorní domestik čekat, i proto nedosáhl na pódium. „Tam bylo určitě nejblíže," připouští.

2015 17. místo, Tinkoff-Saxo

Kreuziger měl v nohách italské Giro, kde dřel pro Contadora slavícího celkové prvenství. Po čtyřech letech tak znovu absolvoval kombinaci dvou úvodních Grand Tour. A nešlo o šťastnou volbu. Ani jednou nebyl v etapě mezi elitní desítkou a zaznamenal druhý nejhorší výsledek kariéry na Tour.

„Riis nás tehdy dokopal k tomu, že po Giru pojedeme Tour. Já se přitom zapřísahal po zkušenosti z roku 2011, že nikdy nenastoupím na start ve Francii, když budu mít v nohách tři týdny na Apeninském poloostrově. Ale nedalo se nic dělat," vzpomíná Kreuziger, jak se musel podvolit týmovému nařízení. „Bylo to hrozné," brblá i s odstupem dvou let.

Roman Kreuziger při časovce v závodě Kolem Valencie.

Getty Sports

2016 10. místo, Tinkoff

Přestože ztratil na vítěze nejméně ze všech účastí na Tour, výsledek z roku 2013 nepřekonal. Každopádně si připsal čtvrté umístění v elitní desítce. „Top ten z Tour je skvělá," říká hrdě.

Zaskvěl se dílčími výsledky v podobě pátého a šestého místa v osmé, respektive dvacáté etapě. „První polovina Tour byla hodně stresující. Pak odstoupil kvůli zranění Contador a atmosféra se hodně uvolnila. Nakonec jsme se na silnici všichni v týmu bavili," netají Kreuziger, že po krachu ambicí španělského matadora se v týmu Tinkoff pročistil vzduch.

2017 24. místo, Orica Scott

Ve Francii jel v roli mentora Simona Yatese. Mladému Britovi měl pomoci k zisku bílého dresu, což se vydařilo. A navíc v jedné z etap dojel český závodník pátý, čímž vyrovnal druhý nejlepší dílčí výsledek kariéry ze Staré dámy.

„Necítil jsem se nejlépe. Udělali jsme chyby v přípravě, zkoušeli jsme něco nového. Pak si to člověk protrpí. Prostě jedna z Tour, která mi úplně nevyšla. Doufám, že pokud absolvuji Tour 2019 celou, bude povedenější než ta minulá."