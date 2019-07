Cavendish v nominaci na Tour byl, ale šéf týmu ho vyřadil

"Podle mě by do naší strategie (Cavendish) zapadal, ale nakonec je to rozhodnutí na majiteli týmu," řekl dnes Aldag novinářům v Bruselu, kde slavný závod odstartoval. "V mojí kompetenci je poskládat tým, což jsem udělal a Mark v něm byl. Majitel týmu má právo moje rozhodnutí změnit, což se stalo," konstatoval bývalý německý cyklista, který má v týmu i Romana Kreuzigera, jenž má ambice na úspěch v celkovém pořadí.

Cavendish jezdil Tour pravidelně od roku 2007 a má na kontě 30 etapových vítězství. Naposledy ale slavil výhru v roce 2016. Letošní absence ho připravila o možnost přiblížit se rekordním 34 etapovým prvenstvím belgické ikony Eddyho Merckxe.

"Mark je legendou tohohle závodu. I pro ten závod je smutné, že tu není. Vzali jsme to v potaz a mluvili o tom s organizátory. Vybírali jsme tým podle trasy a podle toho, jak náročná letos je. Šlo o rozhodnutí týmu," tvrdil Ryder.

Neúčast britské hvězdy těžce nesla i Cavendishova žena Peta. "Pravda se nakonec vždycky ukáže. Zbabělci se nemůžou skrývat donekonečna," napsala na twitteru.

Cavendish se po nezařazení do nominace nechal slyšet, že mu to zlomilo srdce. "Po dlouhém a složitém návratu poté, co jsem se celou loňskou sezonu snažil závodit s virem Epstein-Barrové, jsem trénoval tak, abych byl v červenci na vrcholu formu. Měl jsem pocit, že jsem na tom výborně," uvedl čtyřiatřicetiletý jezdec.