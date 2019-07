Dráhař Janošek má bronz z ME do 23 let na kilometru

Dráhový cyklista Jiří Janošek získal na mistrovství Evropy jezdců do 23 let bronzovou medaili v závodě na kilometr s pevným startem. Na oválu v Gentu byli rychlejší jen Němec Anton Höhne a Francouz Melvin Landernau Dráhový cyklista Jiří Janošek získal na mistrovství Evropy jezdců do 23 let v Gentu bronzovou medaili v závodě na kilometr s pevným startem. facebook Jiřího Janoška, Facebook Janošek zajel čas 1:01,826 minuty, Höhne byl o 255 tisícin sekundy lepší. Od stříbra dělily českého dráhaře 202 tisíciny. Čtvrtého Němce Felixe Grosse za sebou nechal o pouhou setinu sekundy. Dvaadvacetiletý závodník Dukly Brno je v této disciplíně juniorským mistrem Evropy z roku 2014, dvakrát ji vyhrál také na světovém šampionátu juniorů. Pro českou výpravu v Gentu získal třetí medaili. O den dříve byl Daniel Babor druhý v kategorii do 23 let ve scratchi a junior Luboš Komínek vybojoval bronz ve vylučovacím závodu. ČTK ■ 0 příspěvků v názorovém fóru » Můj e-mail E-mail příjemce Zpráva pro příjemce Zrušit