Ciccone byl odměněn za úspěch na Tour novou smlouvou

Po zisku žlutého trikotu lídra Tour de France si italský cyklista Giulio Ciccone prožil další radostné chvíle. Vedení stáje Trek-Segafredo s ním totiž prodloužilo během slavného závodu smlouvu do roku 2021. Za Trek jezdí Ciccone první sezonu a odměnil se už vítězstvím ve vrchařské soutěži na květnovém Giru d'Italia.

Do čela Tour de France se dostal ve čtvrtek po prvním testu v horách. A pojede ve žlutém minimálně i dnešní osmou etapu. "Mám velkou radost. Cítím se v Treku výborně, je to jedna velká rodina. Žlutý dres si užívám, ale hlavním cílem je podpořit Richieho Portea - to je náš kapitán," řekl čtyřiadvacetiletý Ciccone.

Novým lídrem Tour se stal po druhém místě při dojezdu na Planinu krásných dívek. V čele průběžného pořadí vede o šest sekund před domácím jezdcem Julianem Alaphilippem.