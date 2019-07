Cyklisty na Tour de France čeká před dřinou v Alpách ještě středeční tranzitní etapa, která by neměla promlouvat do dění na předních příčkách celkového pořadí. Na dvousetkilometrové trati od římského akvaduktu Pont du Gard do Gapu jsou pouze dvě lehčí stoupání. Průběh 17. etapy (vysílá ČT sport a Eurosport) můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.