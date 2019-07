TOUR ONLINE: Galeje na Staré dámě začínají, na jezdce čeká první alpská etapa

Na cyklistické Tour de France dnes čeká jezdce první alpská etapa se třemi stoupáními do výšky přes 2000 metrů. Během 208 kilometrů z Embrunu do Valloire, které mohou notně zamíchat pořadím, budou cyklisté muset postupně zdolat vrcholy Vras, Izoard a Galibier. Dnešní etapu sledujte od 11:25 na Eurosportu nebo online na Sport.cz.

Průběžné pořadí vede po 17 etapách Francouz Julian Alaphilippe o 1:35 minuty před britským obhájcem Geraintem Thomasem. Třetí Nizozemec Steven Kruijswijk je zpět o dalších 12 sekund. Jediný český jezdec v pelotonu Roman Kreuziger je na 15. místě.

Tour de France 18. den



Dnešní etapa je ideální příležitostí pro vrchaře. Zde můžou prokázat své schopnosti a talent v těžké etapě v Alpách. Budou muset vystoupat do výšky až dvou tisíce metrů a to na třech různých místech. To je na letošní Tour velmi ojedinělé a výjimečné. Hlavními cíli budou postupně vrcholy Vras, Izoard a Galibier," říká ředitel závodu Christian Prudhomme.