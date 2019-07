Tour de France 2019

Alaphilippe jel ve žlutém trikotu 14 etap, ale dnes na Bernalův nástup nestačil a o náskok přišel. O šanci smazat ztrátu v následujícím sjezdu jej připravil verdikt organizátorů, kteří s ohledem na bezpečnost jezdců etapu ukončili. Jejím vítězem byl vyhlášen Bernal, jenž dojel jako první na Col de l'Iseran ve výšce 2770 metrů.

Do plánovaného cíle v Tignes už cyklisté nedorazili, neboť trať byla kvůli nánosům krup, vody a štěrku nesjízdná. Zpráva o ukončení závodu po 89 kilometrech zastihla čelo ve Val d'Isére, jako konečný výsledek se počítají časy z Col de l'Iseran. Díky tomu se Col de l'Iseran zapíše jako nejvýše položený cíl v historii Tour.

Po Bernalovi jím projel jako druhý Brit Simon Yates, třetí byl Francouz Warren Barguil. Obhájce titulu Brit Geraint Thomas i průběžně čtvrtý Nizozemec Steven Kruijswijk na Kolumbijce ztratili zhruba minutu, Alaphilippe dvě.

Egan Bernal je novým vedoucím mužem Tour de France

Pinot musel odstoupit

První ranou pro francouzské fanoušky bylo odstoupení Thibauta Pinota, pátého muže průběžného pořadí, který ztrácel na první pozici minutu a padesát vteřin. Zdál se ve skvělé formě, zejména v horách exceloval. Vždyť dokázal vyhrát etapu s dojezdem na Tourmalet.

Jenže ve středeční etapě si nešťastně poranil levé koleno, když nakopnul vlastní řídítka při manévru, kdy se vyhýbal karambolu. Ve čtvrtek bolest přemohl, v pátek už nikoliv.

Záhy po startu etapy si přivolal lékařský vůz a se zabandážovanou nohou dalších čtrnáct kilometrů pokračoval. Nebyl však schopný tlačit do pedálů, jel na nejlehčí převod. A šestaosmdesát kilometrů před cílem etapy s vidinou výstupu na nejvyšší bod Tour de France - Col de l´Iseran (2770 metrů nad mořem) - v slzách odstoupil.

Julian Alaphilippe se musel rozloučit se žlutým trikotem

Alaphilippe přišel o žlutý trikot

Dalším pohroma pro francouzské příznivce a fanoušky lídra závodu Juliana Alaphilippa přišla právě při výstupu na Iseran. Muž ve žlutém trikotu se dlouho držel ve skupině jezdců na celkové pořadí. Ale šest kilometrů odvrcholu hory zaútočil Thomas z formace Ineos, jehož následoval Kruijswijk z týmu Jumbo Visma. Alaphilippe nebyl schopný reagovat.

Brzy jej setřásl i Bernal, dvojka stáje Ineos. Právě ten nakonec měl nejvíce sil a přes vrchol se přehoupnul jako první. Když Alaphilippe dorazil na vrchol, ztrácel minutu a sedm vteřin na skupinu obhájce prvenství Gerainta Thomase, ještě o dalších padesát vteřin více na Bernala.

Ve sjezdu Alaphilippe sice ukrajoval z manka vteřinku za vteřinkou, jenže rozhodčí po konzultaci s ředitelem závodu etapu zastavili.

Sněhová bouře etapu zastavila

Údolím před výstupem do cílového Tignes se totiž přehnala sněhová bouře. Jejím následkem silnice došlo k sesuvům půdy, přes níž by se prostě závodníci neměli šanci do cíle dostat. Ani rychlá reakce údržby, která začala cesty k cílovému městu okamžitě čistit, nepomohla.

Rozhodčí započetly výsledky z vrcholu Iseranu, který se tak poprvé v historii Tour stal cílovým místem. Dvaadvacetiletý Bernal tak dodatečně oslavil první etapový triumf na nejslavnějším závodě planety a současně se posunul do čela závodu.