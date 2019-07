Sagan vyhrál jedinou etapu, ale prožil tři skvělé okamžiky

S trochou nadsázky má letošní Tour vítěze z nouze. Bernal měl jet na přelomu května a června italské Giro. Jenže těsně před startem si zlomil při tréninku klíční kost. Účast v druhé Grand Tour musel oželet a chystal se na svoji druhou Tour v životě opět v roli domestika. Jenže jednička Ineosu Chris Froome v přípravě drsně havarovala, div nepřišla o život.

Bernal se v hierarchii britského týmu posunul na pozici číslo dvě. A když pak ukazoval v horách ve Francii výjimečnou formu, obhájce prvenství a týmový parťák Geraint Thomas potlačil vlastní ego, nelpěl na výsostné pozici, a tak mohl pod Eiffelovou věží jásat Bernal, který ještě před podpisem prvního profi kontraktu uvažoval, že se vrhne na dráhu novináře.

Tour de France dorazila do Paříže i s králem Bernalem.

„Je to neuvěřitelné. Oslavuju s rodinou v Paříži triumf na Tour. Jako první Kolumbijec v historii," zalykal se štěstím Bernal, jehož jméno vyvolávaly v cílovém prostoru stovky fanoušků. „Jsem obrovsky hrdý, že přivezu Maillot jaune do rodné země," připomínal Bernal, že první Kolumbijec jel na Tour už v roce 1975, země slavila dvacet etapových triumfů a pět pódiových umístění v Paříži. Ale až v neděli to nejcennější!

Démon Alaphilippe

Nejlepší jezdec sezony Julian Alaphilippe rozpoutal ve Francii šílenství. Když po parádním útoku ve vinicích při třetí etapě vybojoval žlutý trikot, nebylo to nic šokujícího. Vždyť na loňské Tour byl králem vrchařů.

Francouzský cyklista Julian Alaphilippe dlouho držel žlutý trikot

Jenže žlutý dres dodal 27letému závodníkovi formace Deceuninck Quick Step křídla. Senzačně vyhrál časovku. Lídrem byl čtrnáct etap, než jeho sen v Alpách ve zkrácených etapách sestavy Ineosu a Jumbo Visma zničily. „Překročil jsem vlastní limity. Cítím jen hrdost, nikoliv zklamání," vyznal se Alaphilippe.

Prokletý Pinot

Měl neobyčejnou formu. Thibaut Pinot, závodník domácí formace Groupama FDJ, byl ve stínu Alaphilippa, ale současně byl pro Francii nadějí, že v případě jeho kolapsu stejně zůstane poprvé od roku 1985 triumf ze Staré dámy doma. Zvlášť když oslnil triumfem na bájném Tourmaletu.

Jenže Pinot a Tour, to je zřejmě prokleté spojení. Kvůli zranění musel v 19. etapě odstoupit. Už počtvrté ze sedmi startů závod nedokončil. „Největší zklamání kariéry," hlesl zničeně Pinot. A svět obletěly fotografie plačícího cyklisty...

Francouz Thibaut Pinot (vpravo) v bitvě na trati s krajanem a lídrem Tour de France Julianem Alaphilippem.

Zelený Sagan

Slovenský rychlík Peter Sagan z týmu Bora-hansgrohe suverénně ovládl bodovací soutěž a posedmé v kariéře získal zelený trikot. Dosud se o pomyslnou vládu dělil s Němcem Zabelem.

„Jsem rád, že tvořím historii. Můj nejlepší okamžik letošní Tour byl triumf v páté etapě. A pak přišly ještě dva, když byly zkráceny alpské etapy. To byla vážně moc dobrá zpráva," řehnil se věčný vtipálek narozený v Žilině, který se po letošním ročníku pyšní dvanácti vyhranými etapami.

Český rekord

Roman Kreuziger z formace Dimension Data byl jediným českým závodníkem v letošním pelotonu. Absolvoval už devátou Tour v kariéře, čímž vytvořil národní rekord. Dosud se o pomyslné vedení dělil se Svoradou a Padrnosem.

Roman Kreuziger si na Tour ověřil, že ještě nepatří do starého železa

„Poprvé od roku 2016 jsem jel na celkové pořadí. A dokázal jsem si, že nepatřím do starého železa. Je to motivace do další práce," prohlásil Kreuziger, který pátou příčkou z ročníku 2013 drží české maximum.