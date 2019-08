Talent Evenepoel vyhrál na ME časovku, Van Dijková už počtvrté

Mistrem Evropy v časovce se na šampionátu v nizozemském Alkmaaru stal teprve devatenáctiletý Belgičan Remco Evenepoel. Čech Jan Bárta skončil patnáctý, Michal Schlegel čtyřiadvacátý. Mezi ženami potvrdila roli velké favoritky Nizozemka Ellen van Dijková a na domácí trati získala v časovce čtvrté zlato v řadě. Obě české reprezentantky Tereza Korvasová a Jarmila Machačová skončily ve třetí desítce. Jakub Otruba obsadil v závodě mužů do 23 let osmé místo.

Obrovský belgický talent Evenepoel zvládl rovinatou časovku o délce 22,4 kilometru v čase 24:55. Na druhého Dána Kaspera Asgreena najel 19 vteřin, bronzový Ital Edoardo Affini byl ještě o dvě sekundy pomalejší. Evenepoel, jenž byl dlouho nadějným fotbalistou, navázal na sezonu snů, kterou prožil loni. Vyhrál totiž mezi juniory double v časovce i silničním závodě na ME v Brně a ve Zlíně a následně i na světovém šampionátu v Innsbrucku.

"Tohle je neuvěřitelné. Nemohu tomu vůbec uvěřit. Není to ale moje vítězství, tohle je vítězství pro Bjorga Lambrechta," věnoval Evenepoel čerstvý triumf dvaadvacetiletému krajanovi, který v pondělí podlehl následkům těžkého pádu v závodu Kolem Polska.

Home glory for Ellen van Dijk in women’s time trial at European Road Championships 2019 | https://t.co/2eM3FHNjho pic.twitter.com/Vm8nRzZtvb — Cycling Weekly (@cyclingweekly) August 8, 2019

Dlouhodobě nejlepší český časovkář Bárta, jenž byl loni na společném evropském šampionátu více sportů v Glasgow třináctý, uzavřel první patnáctku. Na Evenepoela ztratil minutu a čtvrt. Schlegel byl ještě takřka o minutu pomalejší.

Dvaatřicetiletá Van Dijková zajela stejnou trať, jako absolvovali muži, v čase 28:08. Zvítězila o půl minuty před Němkou Lisou Kleinovou a krajankou Lucindou Brandovou, jež zůstala zpět ještě o dalších 22 sekund. Sedmadvacátá Korvasová ztratila na staronovou šampionku tři minuty a 36 vteřin, devětadvacátá Machačová téměř čtyři a půl minuty.

Mistryně světa z boje s chronometrem z roku 2013 Van Dijková zůstává jedinou evropskou šampionkou z časovky od roku 2016, kdy vedle juniorů a třiadvacítek začali o cenné kovy závodit také zástupci elitních kategorií.

"Když se podíváte na výsledky, možná to vypadá jako snadné vítězství - postavit se na start a uzmout zlato. Ale kvůli mým problémům se zády byla příprava na závod obtížná, což je důvod, proč je tento titul tak speciální. Mohlo to dopadnout dobře i špatně, naštěstí to byla ta dobrá varianta. A pro mě i povzbuzení na mistrovství světa," řekla Van Dijková.

Závod mužů do 23 let opanovali Dánové. Vítězný Johan Price-Pejtersen předčil o 12 vteřin krajana Mikkela Bjerga, jen o sekundu třetí dojel Stefan Bissegger ze Švýcarska. Loni čtvrtý Otruba se i tentokrát vešel do první desítky, z osmé příčky ztratil na nového šampiona 43 vteřin. Druhý český zástupce Michal Rotter skončil šestačtyřicátý.

Mezi ženami do 23 let se radovala Němka Hannah Ludwigová, stříbro získala Ruska Maria Novolodská a bronz Italka Elena Pirroneová. Markéta Hájková byla s více než tříminutovým mankem pětadvacátá, Nikola Bajgerová skončila ve výsledkové listině hned za ní.