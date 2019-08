Mistrem Evropy v silničním závodě je italský cyklista Viviani

Před závěrečným závodem šampionátu vzdali účastníci minutou ticha hold Belgičanovi Bjorgu Lambrechtovi, který zemřel v pondělí na následky těžkého pádu při etapovém podniku Kolem Polska. Pak už vyrazili cyklisté na trať měřící celkově 172,6 km, z nichž absolvovali necelou čtvrtinu mimo město a zbytek pak přímo v Alkmaaru na okruzích o délce 11,5 kilometru.

Zhruba po dvou třetinách závodu se díky zvýšenému tempu Italů oddělila třináctičlenná skupina, ve které byl mezi čtyřmi italskými závodníky i obhájce loňského prvenství z Glasgow Matteo Trentin. Silná skupina si sice nevyjela nikterak velký náskok, ale nakonec to stačilo. Italové nachystali vše pro Vivianiho a dvě kola před koncem odjeli pozdější medailisté.

Ackermann se musel tři kilometry před cílem smířit s bronzem. Lampaert sice v závěru zkusil zaútočit, ale Ital, který byl jedním z hlavních favoritů, si finiš pohlídal. Třicetiletý Viviani, který je rovněž skvělým dráhařem, tak oslavil další velký úspěch. Nedávno vyhrál jednu z etap Tour de France. Na ME vylepšil stříbro ze silničního závodu v Herningu 2017.

"Tohle je jedno z mých největších vítězství, protože je to naprosto něco jiného, než když se spurtuje ve skupině," prohlásil Viviani, olympijský vítěz v dráhové disciplíně omnium z Ria de Janeiro 2016.

Přiznal, že Italové zaimprovizovali. "Nakonec jsme jeli s úplně odlišnou taktikou v porovnání s tím, jak jsme vše zamýšleli ráno, kdy jsme uvažovali o spurtu. Pak jsme ale chtěli udělat závod těžký. I s ohledem na to, co jsme viděli v závodech žen a třiadvacítek," řekl Viviani.

"Těch asi šest okruhů před cílem jsme se rozhodli odjet a skupinu rozdělit. Jak se ukázalo, byl to dobrý tah. Věděli jsme, že by to pak mohlo být nejen o taktice, ale také o tom, co má kdo v nohách. Naštěstí nám v nich ještě něco zůstalo," dodal Viviani.

Bárta přijel do cíle s velkou ztrátou, Petr Hampl, Tomáš Kalojíros, Dominik Neuman, Michal Schlegel, František Sisr a Daniel Turek závod nedokončili. Česká výprava se v Alkmaaru medaile nedočkala.