Cyklistický talent Kelemen bude závodit za farmářský tým CCC

Talentovaný český cyklista Petr Kelemen získal angažmá ve farmářském týmu elitní stáje CCC, s kterým podepsal smlouvu na dva roky. Osmnáctiletý jezdec letos získal titul juniorského mistra republiky a absolvoval první sezonu v kategorii do 23 let, v níž jel mimo jiné prestižní závod Tour de l'Avenir.

"Budu mít stejné zázemí jako ve WorldTour. To, co jsem doposud viděl, na mě udělalo obrovský dojem. Budu mít zajištěný kvalitní závodní program a možnost využít podpůrného zázemí týmu WorldTour od mechaniků, masérů, dietologů, psychologů, trenérů. Každý závodník bude mít čtyři kola a na závody budu létat, takže je to pro mě opravdu obrovský posun v dosavadní kariéře," řekl Kelemen webu Českého svazu cyklistiky.

Dosud působil v centru mezinárodní unie UCI ve švýcarském Aigle, nyní oblékne dres týmu s kontinentální licencí. "Chtěl jsem výš. První rok se chci hodně naučit, sbírat zkušenosti a být platným členem týmu. Snažit se plnit úkoly které dostanu, být prostě součásti rodiny CCC. Pokud samozřejmě dostanu šanci někde se ukázat, budu se ji snažit využít," uvedl mladší bratr úspěšného dráhaře Pavla Kelemena.