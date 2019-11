Cyklokros v Táboře ovládl Van der Poel, Nash udržela vedení ve SP

Čtyřiadvacetiletý Van der Poel se dokázal při své premiéře v tomto ročníku seriálu vypořádat s horší startovní pozicí i technickými potížemi, které měl ve třetím z osmi okruhů. Do té doby kontroloval dění v čele, ale po návštěvě depa nabral takřka půlminutové manko. Už v závěru pátého kola se však dotáhl na vedoucí trio, v němž byli Belgičané Eli Iserbyt s Michaelem Vanthourenhoutem a Nizozemec Lars van der Haar.

Dvojnásobný mistr světa Van der Poel, jenž se prosazuje i v horských kolech a na silnici, v závěru předčil lídra celkového pořadí Eliho Iserbyta. Triumfem uctil památku francouzské cyklistické legendy a svého dědečka Raymonda Poulidora, jenž v noci na středu zemřel. Iserbyt dojel ve stejném čase jako vítěz. Třetí skončil Van der Haar.

Český závodník Michael Boroš na trati v Táboře.

Václav Pancer, ČTK

Borošovi závod nevyšel. Už po startu byl na konci dvacítky, z níž vypadl. A když se k ní opět přibližoval, zbrzdil ho defekt. Na vítěze ztratil přes čtyři minuty a zopakoval výsledek z Bernu. Šest sekund po něm dorazil do cíle Nesvadba, do třicítky se vešel ještě Tomáš Paprstka.

"Rozhodně nejsem spokojený. Měl jsem nějaké technické problémy a hned v úvodu se to rozpojilo, navíc mě ještě postihl defekt. Znalost domácí trati mi dnes nijak nepomohla. Bylo to hodně uklouzané, ale pro všechny úplně stejné," řekl Boroš.

Nash nejely nohy

Jednačtyřicetiletá Nash byla brzy po startu až patnáctá a nedokázala se na trati, kde v roce 2011 závod SP vyhrála, dostat v pořadí výš. Za vítěznou Worstovou zaostala téměř o tři minuty. Po vítězství, druhém a sedmém místě jde o její nejhorší umístění v této sezoně Světového poháru.

Přesto zůstala v čele průběžného pořadí. Před Kanaďankou Maghalií Rochetteovou má náskok 21 bodů, třetí Američanka Kaitlin Keoughová ztrácí dalších 18 bodů. "Určitě jsem udělala pár chyb. Cítila jsem, že mi nejely nohy. I soustředění na závod bylo z mé strany horší," přiznala Nash.

Vedoucí žena seriálu Světového poháru v cyklokrosu Kateřina Nash dojela v domácím závodě osmnáctá.

Václav Pancer, ČTK

Nizozemky obsadily první čtyři místa. V čele s Worstovou jezdila dlouho Ceylin del Carmen Alvaradová, která byla nakonec o deset sekund druhá. Třetí skončila Yara Kastelijnová, čtvrtá Lucinda Brandová. Těsně za první dvacítkou dokončila závod Pavla Havlíková.

Zatloukal na stupních vítězů

Sedmnáctiletý Zatloukal se dočkal v elitním seriálu prvního umístění na stupních vítězů. Zvítězil Belgičan Thibau Nys, syn legendárního Svena Nyse. V kategorii do 23 let skončil Josef Jelínek šestnáctý.

Zatloukal, jenž byl minulý víkend na mistrovství Evropy v Itálii třináctý, se prosadil na pódium díky nástupu v posledním z pěti okruhů, kdy nechal za zády Švýcara Daria Lilla a Belgičana Warda Huybse. Na vítězného Nyse ztratil 17 sekund.

Nys navázal na triumf v boji o evropské medaile, druhý byl s mankem tří vteřin Ital Davide De Pretto. Z Čechů se do první dvacítky vešli ještě šestnáctý Matyáš Fiala a David Šulc, jenž dokončil závod hned za ním.

Mezi muži do 23 let se z domácích závodníků do první desítky nikdo neprosadil. Jelínek ztratil na vítězného Thomase Meina přes minutu a půl.