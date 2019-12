Van Aert se pět měsíců po pádu na Tour de France vrátil k závodům

Van Aert, jenž je členem silničního týmu Jumbo-Visma, si v červenci při svém prvním startu na Grand Tour vážně poranil kyčel po pádu v časovce. Později uvedl, že pro něj zranění mohlo znamenat konec kariéry.

I proto si Van Aert návrat k závodění v pátek užil a páté místo ho příjemně překvapilo. "Nečekal jsem to. V druhé části závodu jsem trochu cítil pravou kyčel, zvlášť v místech, kde jsem musel seskakovat z kola, ale jinak to bylo dobré," pochvaloval si Van Aert, jenž dojel do cíle 1:14 minuty po vítězi Mathieu van der Poelovi z Nizozemska.

Van Aert hodlá absolvovat další cyklokrosové závody včetně belgického šampionátu. Poté se bude soustředit na jarní klasiky a přípravu na Tour de France, na kterou byl s předstihem nominován. "Mám s ní nevyřízené účty," uvedl. Před nuceným odstoupením si na "Staré dámě" stihl připsat vítězství v týmové časovce i v klasické etapě.