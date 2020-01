Froome se vrátí k závodům za měsíc v Emirátech

Po osmiměsíční pauze a léčbě mnoha zlomenin absolvuje britský cyklista Chris Froome první závod za měsíc. Návrat do sedla si naplánoval na sedmietapovém podniku Kolem Spojených arabských emirátů, zařazeném do elitního kalendáře World Tour, jenž začne 23. února. Bude to pro něj první prověrka před hlavním cílem sezony, pokusit se popáté vyhrát Tour de France.