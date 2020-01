Porte vede po úspěšném úniku závod Tour Down Under

Australský cyklista Richie Porte vyhrál po úniku v závěru třetí etapu závodu Tour Down Under a ujal se vedení v průběžném pořadí. Domácí jezdec stáje Trek-Segafredo, jenž tradiční zahajovací závod sezony před třemi lety ovládl, nastoupil v posledním stoupání a do cíle v Paracombe dojel s pětisekundovým náskokem.