Forma na startu olympijské sezony? Parádní. Štybar vyhrál předposlední etapu Vuelty San Juan

Štybar zaútočil v posledním kilometru etapy, která končila na autodromu Villicum a sebral šanci na úspěch sprinterům. Trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan se musel po 174 kilometrech spokojit s šestým místem.

Pro Štybara to bylo první vítězství od loňského března, kdy vyhrál jednodenní závod WorldTour v belgickém Harelbeke.

"Měl jsem dneska volné ruce, takže jsem za to mohl v posledním kilometru vzít. Navíc to mohlo pomoct i Álvarovi (Hodegovi), takže to pro nás bylo dvojnásob výhodné," uvedl Štybar. "Minulý týden jsme tu trochu trénovali. Užili jsme si tady spoustu legrace, ale taky tu zkoušeli takovýhle drtivý nástup na posledním kilometru. A dneska na poradě jsme se rozhodli, že to zkusíme," dodal.

První místo v celkovém pořadí udržel Štybarův kolega z týmu Deceuninck-Quick Step Remco Evenepoel. Dvacetiletý Belgičan vede před závěrečnou etapou o 33 sekund před Italem Filippem Gannou. Štybarovi patří 53. místo.