Po drsném karambolu byl na vozíku. Ale už zase závodí. Nejtěžší bylo naučit se chodit, přiznal šampion

Je zpět! Ještě kulhá, ale už závodí. Po osmi měsících léčby a třech operacích Christopher Froome, britský cyklista formace Ineos, naskočil znovu do kolotoče profesionálních závodů. Čtyřnásobný vítěz Tour de France odstartoval při etapovém klání Kolem Spojených Arabských emirátů návrat, jehož cílem je účast na Tour de France 2020.

„Je úleva být zpět v pelotonu. K tomuto okamžiku jsem směřoval několik posledních měsíců. Potřebuji maximum závodních dnů, abych se zcela zotavil," prohlásil čtyřiatřicetiletý Froome pro cyclingnews.com po druhém závodním dni v sedle.

Minulý rok 12. června drsně havaroval. Při prohlídce trati před individuální časovkou na Critérium du Dauphiné při prohlídce trasy ve vysoké rychlosti narazil do betonové zídky. Utrpěl zlomeninu kyčle, zlomeninu stehenní kosti, zlomeninu lokte a několika žeber na pravé straně těla. Podstoupil celkem tři rozsáhlé operační zákroky. Naposledy v prosinci, když alergická reakce na vnitřní stehy způsobila infekci v těle vítěze všech Grand Tour. Na těle má velké jizvy, pravou stehenní kost drží pohromadě titanová destička a čtyři šrouby.

„Bylo to těžké. Neuvěřitelně těžké," vzpomínal Froome na návrat do života. „Týdny jsem prožil na lůžku, další týdny jsem se pohyboval pomocí invalidního vozíku. Musel jsem se naučit znovu chodit, což bylo paradoxně těžší než sednout na kolo. Být v sedle se zdálo přirozené. Ale dělat kroky představovalo nejtěžší část rehabilitace," přiznal upřímně.

„Šlo o nesmírně složité období z psychického hlediska. Nemohl jsem chodit a hlavou se mi honilo, že jsem profesionální cyklista. Návrat se zdál být prostě tak vzdálený... Ale je úžasné, co tělo dokáže a jak je schopné se zotavit," vypravoval Froome.

Vyzdvihl podporu, které se mu dostalo. „Byl jsem v situaci, o které člověk nepřemýšlí, dokud se v ní neocitne. Bylo mým štěstím, že jsem měl kolem sebe opravdu skvělé lidi. Nemluvím jen o rodině, ale i fyzioterapeutech a rehabilitačních sestrách. Všichni měli pozitivní energii a drželi moji morálku vysoko," rozplýval se Froome.

Za největší průlom při cestě zpět do pelotonu označil okamžik, který se překvapivě vůbec nevztahuje k bicyklu. „Uběhlo šest týdnů, možná dva měsíce od nehody, když jsem se poprvé dostal do bazénu, což bylo nesmírně osvobozující," vzpomínal borec, který v kariéře absolvoval sedmnáct Grand Tour.

„Do té doby jsem byl uvězněn jen na posteli. Znovu se pohybovat byl pravděpodobně jeden z největších milníků, protože jsem mohl každý den plavat a být aktivní. V těch předešlých týdnech jsem nemohl dělat vlastně nic, což bylo psychicky mimořádné náročné," nechal Froome nahlédnout do procesu rehabilitace.

Ta ještě zdaleka neskončila. „Denně musím absolvovat spoustu protahovacích cviků. Prává strana těla zažívá při závodech skutečnou zatěžkávací zkoušku," usmál se Froome. „Sice pořád kulhám, ale už mnohem méně než před několika měsíci. Emiráty představují první test na dlouhé cestě," vysvětlil Froome, jehož snem je útok na rekordní páté vítězství z Tour de France.

„Nepřijel jsem do Emirátů s žádným cílem. Chci prostě jen závodit, což představuje nejlepší trénink. Jasně, že trpím. Ale je to bolest z jízdy, což je pozitivní," vysvětloval Froome, který se po sedm dílů čítající bitvě přesune zpět do Evropy k dalšímu soustředění ve vysoké nadmořské výšce.