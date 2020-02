Ještě nekončím, odmítl důchod König, byť připustil, že dlouho nemohl o kole ani slyšet

Už téměř dva roky chybí dvaatřicetiletý český cyklista Leopold König v závodním pelotonu. Naposledy startoval v březnu 2018 při italském etapovém klání Tirreno-Adriatico. Pak mu zdravotní trable nedovolily trénovat, natož závodit. Nyní se do cyklistického dění vrací v roli ředitele Czech Tour a Závodu míru do 23 let. Naděje na sportovní comeback se však nevzdává.

Jak se z profesionálního závodníka, jemuž na konci loňského roku vypršel kontrakt u týmu Bora, stane ředitel závodů v Česku?

Je potřeba vyhrát první a čtvrtý ročník Czech Tour, pak kvůli zdravotním problémům přerušit kariéru a následně se dostat do stavu, že je možné fungovat alespoň v běžném životě. Když přišla nabídka, neváhal jsem. Chci pomoci české cyklistice a prodat svoje zkušenosti z největších závodů na světě.

Od posledního závodního startu uplynuly dva roky. Sportovní kariéra je tedy definitivně minulostí?

Věřím v zázraky a nechci si cestu zpět zavírat. Pracuji intenzivně na tom, abych se dal zdravotně do kupy. Kvůli určitým potížím jsem musel kariéru před dvěma lety přerušit. A tenhle stav trvá.

Leopold König v týmu Bora Hansghrohe při tréninku.

www.bora-hansgrohe.com

Takže žádný konec? Pořád věříte v návrat na nejvyšší cyklistickou scénu?

Oficiálně je moje kariéra přerušená. Nechci vynášet prognózy, jak je můj návrat vzdálený.

Co vám tedy aktuální zdravotní stav umožňuje?

V rámci možností bych to nazval vlažnou údržbou. Hraji hodně tenis, jezdím na kole, na běžkách. Je to taková údržba sportovce, který chce zdravě dožít. Přes léto jsem hrál čtyři hodiny denně tenis a dvě hodiny denně jezdil na kole.

Šest hodin sportu denně není zrovna zanedbatelná porce.

Když jsem hovořil s tenisty, tak na mě koukali jako na blázna a tvrdili, že hrát čtyři hodiny denně není normální. Málem jsem si uhnal klasické tenisové zranění. Začínaly se ozývat trable se zápěstím.

Leopold König (vpravo) na Vueltě.

Facebook

Co tedy přesně stálo za přerušením kariéry?

Nešlo a nejde o problémy s kolenem. Nejde o problémy se zády. Ani o žádné potíže související s některým ze zranění, která mě během kariéry potkala.

Je možné trable specifikovat více? Jde o trable objevující se při vyšší tepové frekvenci v mimořádné zátěži?

Jde o komplexnější problém. Víc to nechci rozebírat.

Leopold König se zatejpovaným kolenem.

www.bora-hansgrohe.com

Představuje post ředitele Czech Cycling Tour určitou útěchu při absenci v pelotonu?

Cyklistika duše ve mně je. A je silná. Oživil jsem kontakt s lidmi kolem cyklistiky, s nimiž jsem prožil několik let života. Věřím, že mě to obohatí. A já zase závod svojí zkušeností.

Když jednáte se zástupci týmů nejvyšší kategorie, jichž bude na startu srpnového závodu hned pět, nejde o muka pro člověka, který pořád sní o návratu v sedle kola?

Je to otázka nastavení mysli. Nebudu skrývat, že jsem měl psychické problémy, když jsem byl nucen vlastně ze dne na den přerušit kariéru a tušil jsem, že můj zdravotní stav není dobrý. Tohle období je naštěstí pryč. Když člověk řeší jiné věci než závodění, tak změní úhel pohledu. Sport jde stranou, energii člověk věnuje sobě.

Top výsledky Leopolda Königa: 6. na Giro d´Italia 2015 (Sky) 7. na Tour de France 2014 (NetApp Endura) 9. na Vueltě 2013 (NetApp Endura) vítěz 8. etapy na Vueltě 2013 (NetApp Endura) vítěz 7. etapy Kolem Kalifornie 2013 (NetApp Endura) 2. místo v 17. etapě na Vueltě 2016 (Sky) 3. místo v 13. etapě na Tour 2014 (NetApp Endura)

Bylo období, kdy jste nechtěl o kole, respektive cyklistice ani slyšet?

Samozřejmě. Bylo poměrně dlouhé.

Přitom jste si klidně mohl říct, že za sebou máte parádní kariéru.

Nikdy jsem takhle neuvažoval. Prostě je to minulost. Pořád jsem se soustředil na přítomnost a svoje uzdravení. Kdyby mi bylo dvacet a měl bych vše před sebou, asi bych hovořil jinak. Nechtěl jsem se litovat nebo si říkat, že to bylo docela dobré.

Leopold König.

Michal Červený

Jsou pro vás velkou inspirací jiní sportovci, kteří z nejvyšší scény odešli, aby se později vrátili ve skvělé formě?

Takových lidí je bezpočet. Ale jde o velice individuální věc. Chci se dát dohromady po zdravotní stránce. A energii směřovat k cyklistice, kde jsem měl od dětství největší vnitřní sílu.

Zabírají vám povinnosti spojené s organizací dvou největších tuzemských etapových závodů hodně času?

Jde jen o schopnost si vše zorganizovat. Mohl bych se uvrtat do spousty projektů od rána do večera, ale momentálně potřebuji čas hlavně na sebe. Poslední dva roky byly neskutečné z hlediska poznávání nových věcí. Pustil jsem se do spousty bláznivých adrenalinových věcí. Naučil jsem se třeba kitesurfing. A samozřejmě si rozšiřuji obzory. Jedním z velkých témat se pro mě stala síla myšlenky na fyzický stav těla.

Komplikovaný návrat momentálně prožívá váš bývalý kolega z týmu Ineos Christopher Froome. Sledujete jeho bitvu o naplnění snu v podobě pátého triumfu z Tour de France?

Jde o otázku motivace. Je mentálně neuvěřitelně silný člověk. Kdyby neměl cyklistiku, možná by se ze zranění nedostal. A možná měl doživotní následky. Ale spojení mysli s tělem je přesně to, o čem jsem hovořil. Chris to má v sobě. A vlastně je to důvod, proč si cestu zpět nechci zavřít.