Budeme mít další Ledeckou? Na hrách 2024 se chce ve dvou sportech představit Alex Borská

Sní o dvou zlatých medailích, jimiž by napodobila Ester Ledeckou. Právě česká hrdinka z her v Pchjongčchangu je vzorem Alex Borské, jedenáctileté dívky z Prahy. Má před sebou čtyři roky dřiny, které by měly vyvrcholit účastí na paralympijských hrách v Paříži 2024. A v ideálním případě triumfy, jimiž by napodobila zápis o třináct let starší Ledecké z bílých svahů.