Zrušení nebo odložení závodů bylo prakticky jisté už od středečního večera, kdy italská vláda nařídila, aby se všechny sportovní akce minimálně do 3. dubna konaly bez diváků. Strade Bianche se mělo jet v Toskánsku tuto sobotu, Tirreno-Adriatico bylo na programu od 11. do 17. března a Milán-Sanremo 21. března. Neuskuteční se ani závod Kolem Sicílie od 1. do 4. dubna.

Kvůli šíření nového typu koronaviru už byl koncem února předčasně ukončen etapový závod Kolem SAE a některé týmy stále zůstávají v Abú Zabí v karanténě. Další stáje na vývoj situace zareagovaly přerušením sezony, některé se odhlásily jen z italských závodů.

Etapový závod Paříž-Nice ve Francii by se měl od 8. do 15. března jet podle plánu. Nad jeho obsazením ale zatím visí otazník.

Itálie je epicentrem nákazy koronaviru v Evropě. Eviduje bezmála 4000 případů, nemoci COVID-19 na Apeninském poloostrově podlehlo 148 lidí.