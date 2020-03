Hrozba karantény uprostřed buše zhatila sen českého olympijského šampiona o africkém triumfu

Ještě ve čtvrtek jste v Africe trénoval. Měl jste tušení či nějaké signály, že do závodu na základě rozhodnutí týmu nenastoupíte?

Bylo nám to oznámeno v pátek ráno. Rozhodnutí přišlo z centrály Specialized v Americe a týkalo se všech lidí v týmu. Závodníků, mechaniků i dalších zaměstnanců. Přijali jsme to jako fakt. Nebyli jsme nadšení, ale chápeme situaci, protože rizika jsou.

Předzávodní tisková konference proběhla podle plánu, jen organizátoři zakázali podávání rukou. Překvapil vás rychlý verdikt vedení Specialized?

Afrika zatím epidemií není tolik zasažená. Ale v karavaně Cape Epic je šest set týmů, závodníci ze čtyřiceti zemí světa. Jakmile by se nemoc objevila u některého ze zúčastněných, jednalo by se o problém. Pak by okamžitě musela být uvalena na celý závod karanténa. A někde uprostřed buše by nešlo o ideální stav.

Jste zklamaný, že nemůžete závodit?

Problém by pro mě asi nepředstavovala nemoc samotná, ale spíše věci související. Transport domů, protože se ruší letenky, uzavírají se hranice. Nezůstaneme viset nikde v Africe. Sportovní hledisko je pochopitelně smutné. Všichni se připravovali. Je to vrchol první části sezony. Ale jde o správné rozhodnutí.

S ohledem na nouzový stav v Česku tušíte, co vás bude po návratu čekat?

Budu doma. Trénovat a čekat, jaký bude další vývoj situace. Nic víc stejně dělat nemohu. Program na nejbližší měsíc je zrušený. Budu s napětím očekávat verdikty ohledně světových pohárů a olympijských her.