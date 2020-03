Cyklista Naesen si čistil hlavu od koronaviru, ujel 365 km

"Fakt jsem to potřeboval. Když se díváte do mobilu nebo sledujete televizi, všude slyšíte jen o koronaviru. Není to nic pěkného," řekl belgické stanici Sporza devětadvacetiletý člen elitní francouzské stáje AG2R La Mondiale.

Cyklisté přišli kvůli pandemii koronaviru o řadu významných závodů a stejně jako další sportovci netuší, kdy se sezona znovu rozběhne.

Závodní volno si Naesen rozhodl vynahradit celodenní jízdou, kterou s Pirardem zahájili ještě za tmy v půl šesté ráno. "Jeli jsme dvanáct hodin a pauzírovali asi 40 minut. Byli jsme třikrát v pekárně a dali si koblihy. Jeli jsme zvolna, povídali si a nezrychlovali," uvedl k dlouhé jízdě, kterou absolvovali průměrnou rychlostí 30,4 km/h.

Pochvaloval si, že se mu pak výborně spalo. "Spal jsem jako dudek. Dokonce jsem usnul na gauči. Byla to báječná noc," řekl přední belgický klasikář, který o své oblíbené jarní jednodenní závody přišel. "Nebylo to nic šíleného. Volná jízda na vyčištění hlavy. Svým rodičům bych to nedoporučoval, ale ostatní cyklisté to rozhodně mohou vyzkoušet. Teď je každý den jako neděle a je třeba se zabavit," prohlásil belgický šampion v silničním závodě z roku 2017.