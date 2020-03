Trénink s olympijským šampionem v době koronaviru? Není problém

Ondřej Cink na terase svého bytu na kole upnutém do trenažéru.

Každý den v týdnu od 23. do 29. března se na internetových stránkách, facebooku i instagramu reprezentace MTB a Českého svazu cyklistiky objeví krátké video, které natočí některý z předních českých bikerů, v němž detailně popíše všední tréninkový den. A tato předloha by měla být zároveň i výzvou, návodem a inspirací pro širokou veřejnost, aby se do tréninku zapojila.

„Tréninkovou dávku si samozřejmě každý musí upravit podle svého věku, možností a aktuální kondice. Podstatné ale je, abychom se hýbali a sportovní aktivita byla pravidelná, ideálně každodenní," vysvětluje trenér reprezentačního týmu horských kol Viktor Zapletal.

Jaroslav Kulhavý

instagram Jaroslav Kulhavý

Cílem projektu je přiblížit trénink vrcholových sportovců v nynějších složitých dnech, ale především motivovat širokou veřejnost k pravidelné sportovní aktivitě bez ohledu na fakt, že tréninkové podmínky nejsou plnohodnotné a většina z nás je nucena pobývat v domácím prostředí bez možnosti jít si zasportovat ven bez omezení.

„Trénink, který uvidíte, má být inspirací a návodem pro vlastní sportovní aktivitu. Byli bychom velmi rádi, kdyby rodiče zapojili do sportování děti a zároveň bychom tímto chtěli oslovit trenéry klubů specializující se na práci s mládeží, aby pomohli malým cyklistům trénink konfigurovat podle individuálních potřeb a vytvořili dětem jakousi sportovní výzvu a zároveň i zábavu, jenž jim pomůže lépe překlenout období, kdy už většinou plnohodnotně závodí," dodává Zapletal.

Postupně bude k vidění všední tréninkový den Jitky Čábelické, Karly Štěpánové, Jany Czeczinkarové, Jana Vastla, Jana Škarnitzla, Ondřeje Cinka i dvojnásobného olympijského medailisty Jaroslava Kulhavého.

„Projekt reprezentačního týmu horských kol budeme postupně převádět i na další disciplíny napříč celým svazem cyklistiky," říká prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek. „Svůj tréninkový týden bude mít olympijské BMX, dráhová cyklistika, cyklokros a silničáři. Veřejnost tak bude moci nahlédnout do tréninku světových cyklistických osobností kterými jsou například Jarmila Machačová, Tomáš Bábek, Pavel Kelemen, Zdeněk Štybar nebo Roman Kreuziger," doplňuje Marek.