Možná je to poslední sezona, připouští olympijský šampion

Sen o páté olympijské účasti velmi pravděpodobně nenaplní. Na horském kole startoval už v Aténách 2004. Pyšní se zlatem z her v Londýně 2012, o čtyři roky později v Riu bral stříbro. Český biker Jaroslav Kulhavý v předešlém olympijském cyklu čelil zdravotním potížím. Účast v Tokiu byla bez ohledu na odložení her nepravděpodobná. „Olympiádu neřeším," říká pětatřicetiletý závodník.

Celou zimu dřel. Ladil formu na březnový etapový závod Cape Epic v Jihoafrické republice. Jenže Kulhavého tým Specialized rozhodl o odstoupení ještě před startem kvůli hrozbě epidemie koronaviru. Následně organizátoři závod zrušili. „Mělo jít o vrchol první části sezony. Ale šlo o správné rozhodnutí," ohlíží se pár dnů zpět biker, který Cape Epic třikrát vyhrál a jednou byl druhý.

Aktuálně trénuje v Beskydech, kde má domov. „Absolvuji tréninky v lesích zcela sám, takže žádné předpisy neporušuji. Navíc jde o moji profesní náplň. Je prostě potřeba chovat se zodpovědně, což si velmi dobře uvědomuji. Nikoho neohrožuji. Respektuji všechny předpisy," vysvětluje Kulhavý.

Dalšími vrcholy sezony měl být domácí závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě a následně olympijské hry v Tokiu. „Měl jsem primárně vše nastavené k vyjíždění bodů kvůli kvalifikaci na olympijské hry. Dané období by končilo podle původního rozpisu právě v Novém Městě na Moravě. Ale situace aktuálně není moc příznivá. Je složité nyní něco předpovídat. Myslím, že pravděpodobnost uskutečnění závodu na Vysočině začíná být stále menší," říká Kulhavý.

Ač dvojnásobný olympijský medailista, účast v Tokiu, po odložení OH na jiný termín, neřeší. „Od určité doby jsem se přestal k bitvě o body upínat a nespekuloval jsem. Měl jsem spoustu problémů a sám olympijskou účast neovlivním, tudíž se soustředím jen na vlastní výkonnost," vysvětluje Kulhavý s ohledem na skutečnost, že v úvodu března měla Česká republika jisté pouze jedno místo.

Tokio pro českého bikera mohlo být pátou účastí na olympijských hrách. „Myslím, že z hlediska olympiády jsem svoje cíle naplnil vrchovatě," přemítá Kulhavý.

„Startoval jsem už v Aténách 2004, kde jsem závod kvůli technickým problémům nedokončil. Následně v Pekingu 2008 byla osmnáctá příčka tehdy nejlepším výsledkem v historii českých bikerů pod pěti kruhy. V Londýně 2012 pak přišel vrchol se zlatou medailí," připomíná rodák z Ústí nad Orlicí šokující triumf v závodě pod pěti kruhy v poslední den her.

„Stříbro v Riu bylo rovněž parádní. K Tokiu jsem si v hlavě vše nastavil tak, že pokud si místo nevyjedu, nemám tam prostě co dělat. Nechtěl bych se jen účastnit bez naděje na výsledek," tvrdí Kulhavý.

Odložení o rok pro něj nepředstavuje žádnou výhru. „Jsem se situací smířený. Vždyť já nikdy nesnil o čtyřech olympiádách, natož o pěti. Po Riu jsem se nakonec rozhodl, že zkusím vydržet další čtyři roky do Tokia. Beru jako bonus, že jsem celý olympijský cyklus zvládl."

Je dost pravděpodobné, že Kulhavý ještě během sezony změní disciplínu. Cross country, v níž pobral největší úspěchy včetně titulu mistra světa, zřejmě vymění za maratony. „V minulých dvou sezonách jsem si dělal hodně plánů. Ale nějak se bortily. Takže raději nic nechci říkat a slibovat. Hlava by chtěla. Ale pokud nebude tělo schopné požadovaného intenzivního výkonu, a navíc v tréninku neodvedu, co je třeba, tak se může stát cokoliv A zřejmě by následovalo zaměření na maratony a etapové závody, kde se tělo do maximální intenzity dostane minimálně," odkrývá částečně plány Kulhavý.

Jaroslav Kulhavý při etapovém závodě v Brazílii.

archiv Jaroslava Kulhavého

Vyloučena není ani varianta, že na konci sezony dvojnásobný olympijský medailista kariéru definitivně uzavře. „Nechci si zavírat žádné dveře. Klíčové bude, které závody se vlastně kvůli současné situaci s epidemií koronaviru uskuteční. Každopádně na pětadevadesát procent půjde o poslední sezonu v olympijské disciplíně cross country. Každopádně jestli tělo nebude stoprocentně sloužit, přesunu životní cíle úplně jiným směrem. Mám jiné priority než se honit za medailemi do čtyřiceti let," usměje se Kulhavý.

K letošní sezoně hleděl s velkou nadějí i kvůli urovnání situace v osobním životě. Minulý rok bojoval nejen se zdravotními patáliemi. Musel se vyrovnat i s rozpadem manželství. „Ač si to člověk nepřipouští, určitě to hrálo podstatnou roli. Vlivem zdravotních problémů se mi zhroutil sportovní svět. Výsledky za odvedenou práci nepřicházely, přestože jsem kolu a rehabilitaci věnoval obrovské množství energie. A do toho se mi bortil osobní život," vzpomíná Kulhavá.

„Těžko jsem hledal energii k návratu na čelo v závodech, když jsem neměl žádnou oporu v soukromí. Vždy jsem stresy mimo kolo zvládal dobře, ale člověka to vysiluje a nepřidá to. Rozchod se ženou myslím nebyl důvodem mojí špatné výkonnosti. Každopádně vyřešení situace bude určitě příznivé a budu mít opět čistou hlavu," těší se Kulhavý až se rozjede sezona.