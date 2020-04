Je to boj o přežití, říká šéf českého týmu, jehož hlavní sponzor je z Itálie

„Je to prostě boj o přežití, abychom mohli fungovat, až se závody zase rozběhnou," říká Kristian Hynek, který v rámci tréninku vozí na bicyklu jídlo zdravotníkům v pražských nemocnicích poskytované bageterií Boulevard. A s napětím sleduje celkový vývoj epidemie koronaviru.

„Je zcela předvídatelné, že se naši partneři dostanou do problémů a následně bude zasažen i tým," krčí rameny šéf týmu Future Northwave. „Nikdo netuší, jak dlouho bude nynější situace trvat. Škody se budou sčítat až následně. Ale je jasné, že dopady mohou být dramatické," připouští Hynek.

Klíčovou otázkou není jen uvolnění restrikcí v rámci České republiky, ale i z mezinárodního hlediska. „Pokud sezona v červenci začne, neznamená to automaticky výrazný přínos. Bude záležet, zda bude umožněno cestování. Pokud nikoliv, bude šance prezentovat partnery velice problematická," přemítá Hynek nad možností, že on a jeho závodnici budou muset závodit jen v rodné zemi. Nemluvě o faktu, že po případném vycestování by následně těžko mohli skloubit domácí karanténu s přípravou na další závody.

„Navíc nejde jen o otázku našeho závodění. Klíčové je, zda firmy vůbec celou situaci ustojí," uvědomuje si šéf Future Northwave cycling. „Náš hlavní partner je z italského Veneta, což je jedna z nejvíce postižených oblastí. Všechny továrny jsou už dlouho zavřené. Jde o rodinnou společnost s dlouholetou tradicí. I proto věřím, že nynější krizi přežije. Ale to neznamená, že budou mít následně finance na podporu našeho či dalších týmů," říká Hynek.

Kristián Hynek rozváží v době epidemie koronaviru polévky lékařům a zdravotním sestrám.

archiv Future Northwave Cycling

S parťáky už řešil snížení platů v rámci týmu. „Samozřejmě jsme museli přistoupit na určitý úsporný režim. Všichni jsme rozumní, známe situaci. Ale úspora pro tým v případě mezd nepředstavuje výraznou položku. Nejsme fotbalisté. Škrty třeba o padesát procent by představovaly ve výsledku mizivý plat," usměje se hořce Kristian Hynek.