Gaviria se po šesti týdnech dostal do Kolumbie, je v další karanténě

Po šesti týdnech v karanténě se kolumbijský cyklista Fernando Gaviria konečně dostal zpět do své vlasti. Elitní spurtér byl nejprve čtyři týdny hospitalizován v nemocnici v Abú Zabí poté, co se nakazil koronavirem během závodu WorldTour Kolem Spojených arabských emirátů. Další dva týdny však musel počkat, než mohl ve středu odletěl do Kolumbie.

Nyní ho čeká další karanténa v Bogotě, než bude moct zamířit do svého domova v Le Ceja. Kdy to bude, není zatím jasné. "Až to okolnosti dovolí," uvedla kolumbijská cyklistická federace. Gaviriu dopravilo do vlasti speciální letadlo s dalšími 56 krajany a zdravotnickým materiálem.

Vítěz etap na Tour de France a Giru d'Italia měl pozitivní test na koronaviru během únorového závodu Kolem SAE, který byl kvůli nákaze předčasně ukončen. Cyklistická sezona je přerušena minimálně do 1. června.