Tour? Skvělý termín, záchytný bod, netají nadšení cyklisté

Tour byla původně naplánována na období mezi 27. červnem a 19. červencem, ale kvůli pandemii koronaviru se uskuteční až od 29. srpna do 20. září. "Myslím, že jde o skvěle vymyšlený termín, protože to dává šanci závodníkům i UCI (Mezinárodní cyklistická unie) k tomu, aby se třeba od 1. srpna mohlo závodit, rozjet se, trochu si odpočinout a pak naskočit do Tour de France, která skončí, navazuje na ni pak krásně mistrovství světa, pak by mělo být Giro, Vuelta a také klasiky," pochvaloval si Kreuziger.

Připustil, že půjde o hodně nabitý závodní program, ale neobává se toho. "Očekávám, že od 1. srpna do zhruba 15. listopadu to bude hodně intenzivní. Ale také si myslím, že všichni závodníci se na to těší, protože teď už mají nějakou vizi, kdy se bude závodit. Člověka to drží motivovaného a bude si moct stanovit nějaké bližší cíle," řekl Kreuziger.

Třiatřicetiletý závodník stáje NTT již v minulém týdnu dobře odhadl, že nejslavnější cyklistický závod světa se letos pojede, navíc v tradičním rozsahu po dobu tří týdnů. "Proč je Tour tak důležitá, to asi netřeba vysvětlovat. Je to jeden z největších závodů každý rok, je tam ohromná sledovanost a popravdě je spousta sponzorů v italských týmech závislá právě na těch Grand Tours," konstatoval Kreuziger.

"Na Tour de France se všechny týmy snaží objevit se svou nejlepší formací, takže teď, kdy UCI s organizátory a týmy dává vše dohromady, je to velký krok kupředu. Doufejme, že pandemie je pomalu na ústupu, začíná se to nějak zvládat a pak bude nálada na to, aby se závodilo," přál si Kreuziger.

"Je super, že víme, kdy zhruba závody začnou, a máme nějaké datum, k němuž se lze upnout a na něž se můžeme připravovat. Zároveň je zásadní informace stanovení nového data pro Tour de France, protože pro většinu týmů je právě Tour naprosto zásadní, aby tuto sezonu přežily. Pro sponzory je to zdaleka nejdůležitější závod celého roku. A věřím, že když se Tour pojede, bude to znamenat, že většina týmů sezonu přežije a budou moci pokračovat dál," uvedl Vakoč.

Skvělou zprávou pro něho byla rovněž informace, že by se přes nabitý kalendář ve druhé polovině roku měly jet všechny hlavní jednorázové závody, ačkoliv pro ně nejsou ještě stanovené termíny.

"Je hodně času na přípravu a je dobré, že máme alespoň nějaké datum, k němuž můžeme tu přípravu směřovat. Doufám, že vše půjde hladce, jak to bude nejlépe možné, opravdu od 1. července budeme moct začít závodit a od srpna se pak pojedou ty velké závody," konstatoval sedmadvacetiletý závodník stáje Alpecin-Fenix.

Sám pokračuje v přípravě v Andoře. "Připomíná mi to její zimní část, kdy zahrnuje hlavně posilovnu a ergometr. Do toho chození po horách tady v Andoře, kde stále platí zákaz sportování venku, až na běhání a chození, což jsou tedy jediné aktivity, skrze něž mohu pracovat na vytrvalosti," přiblížil Vakoč.

"V tuhle chvíli ale není kam spěchat, takže se zaměřuju na to, abych se udržel fit, a pracuji na oblastech, které mohu rozvíjet, což je síla - byť v omezených domácích podmínkách s několika základními pomůckami - a flexibilita. Věřím, že je otázka několika dnů, kdy nás pustí na silnici a budu moct pokračovat v tréninku tak, jak jsem zvyklý," dodal Vakoč.