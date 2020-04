Pořadatelé Gira chtějí znát nový termín a odmítají zkrácení

UCI ve středu nastínila podobu kalendáře na dobu, kdy počítá, že už bude možné závodit. Soutěžní pauza má trvat do 1. července, od 1. srpna by se pak měly rozběhnout i podniky WorldTour.

Jako záchytné body mají závodníkům posloužit alespoň některá data: víkend 22. a 23. srpna má být vyhrazen národním šampionátům, odložená Tour de France se má jet od 29. srpna do 20. září, potvrzen pak byl původní termín mistrovství světa ve Švýcarsku 20. až 27. září.

Podle plánu UCI má po MS přijít na řadu Giro a následně také Vuelta. Ale zatímco Vueltu pořádá - stejně jako Tour - společnost ASO, Giro je pod křídly RCS. A zatímco společnost ASO má být podle všeho ochotná vyslyšet potřebu zkrácení Vuelty s ohledem na zhuštěný program zbytku sezony, RCS nechce o něčem takovém vůbec slyšet.

Podle některých zpráv by se mělo Giro jet místo původního květnového termínu mezi 3. a 25. říjnem. Ale zatímco jindy je natažené přes čtyři víkendy a zahrnuje 21 závodních dnů a dva dny volna, tentokrát má být o něco kratší.

RCS oponuje, že by s Girem mělo být nakládáno stejně jako s Tour de France, jinak vznikne nebezpečný precedens do budoucna. Jakékoli zkrácení Gira by totiž znamenalo nezanedbatelné snížení příjmů z televizních práv, od pořádajících měst i sponzorů, zatímco Tour by byla takových problémů ušetřena.

"Jedinou věcí, o níž se mluvilo za poslední dva měsíce, je jak zranit a ublížit Giru, jedinému opravdovému soupeři, který je sám o sobě silný a není propojený s Tour. Jsou připravení obětovat Vueltu zkrácením počtu závodních dnů a změnou její pozice v kalendáři. Francouzi nám otevřeně řekli, abychom Giro zredukovali jen na tři víkendy namísto čtyř, aby se tak uvolnila některá data ke konci sezony. My se ale musíme bránit," uvedl Vegni pro deník La Gazzetta dello Sport.

Nespokojenost ventiloval také výkonný ředitel RCS Paolo Bellino. "Mám tři cíle: odjet Giro, odjet takové Giro, které trvá tři týdny, a odjet všechny zbývající naše závody, které pořádáme. Je zřejmé, že když se začne naplno závodit v srpnu, sotva lze jet všechny závody v původních termínech. Ale UCI by nám měla pomáhat. A já stále doufám, že dobu trvání Gira nebudou nijak zpochybňovat, protože by to bylo nespravedlivé. Považoval bych to za znamení nedostatku respektu, a to nejen pro samotné Giro, ale vůči celé Itálii," prohlásil Bellino.