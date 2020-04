Přeložená Tour de France může do Česka přivábit velké hvězdy

Přeložení nejslavnějšího cyklistického závodu planety může mít pozitivní přínos pro Česko. Tour de France se proti původnímu plánu kvůli epidemii koronaviru uskuteční o dva měsíce později a odstartuje 29. srpna. A protože kalendář závodů World Tour odstartuje až 1. srpna, bude jednou z mála příležitostí pro ostrou přípravu Czech Cycling Tour, která se uskuteční od 5. do 9. srpna.

„Pokud se nestane nic neočekávaného a epidemie do poloviny prázdnin ustoupí, bude náš závod jedním z prvních v Evropě, což s ohledem na termín Tour přinese velmi pravděpodobně zvýšený zájem ze strany závodních týmů," přemítá Josef Vašíček, promotér a organizátor Czech Cycling Tour a rovněž Závodu míru do třiadvaceti let.

Ten se měl původně uskutečnit v průběhu června, ale kvůli epidemii byl přeložený na září. „Samozřejmě je vše odvislé od vývoje situace. Věříme v příznivý vývoj, protože zatímco Závod míru bylo možné přeložit, s Czech Cycling Tour nemáme kam uhnout," přiznává Vašíček.

V hledáčku i Ineos, pokladna ale není bezedná

Už v předstihu organizátoři oznámili, že na startu budou zástupci elitních týmů Mitchelton Scott, Bora-Hansgrohe, Jumbo Visma, CCC Pro Team a Sunweb, představit by se měl i prokontinentální tým Alpecin Fenix, jehož dres obléká Mathieu van der Poel a Petr Vakoč.

„Leopold König jako ředitel závodu stáje jedná s formací Ineos. Zpráva o přeložení Tour je poměrně čerstvá. Ve startovním poli máme určitou rezervu, takže je možné, že se ozvou i další přední zahraniční formace a fanoušci velmi pravděpodobně uvidí velké hvězdy, které budou chtít do nohou dostat ostré závodní kilometry," tuší Vašíček. „Současně však naše pokladna není bezedná," připomíná organizátor závodů, že elitním týmům je potřeba vyplatit startovné.

„Musím vyzdvihnout všechny naše sponzory, že ani před epidemii koronaviru se k nám nikdo neobrátil zády a opakovaně jsme byli ujištěni o pokračování spolupráce od všech partnerů. Současně jsme dostali zprávy od několika týmů ještě před ohlášením změny mezinárodního kalendáře, že nám vyjadřují podporu a doufají v uskutečnění závodu," vypravuje Vašíček.

Hodně spoléhá na vstřícnost a rodinnou atmosféru provázející Czech Cycling Tour. „Zástupci Mitcheltonu v loňském roce velebili ubytování. Zatímco na mnoha závodech musí týmy cestovat na start nebo z cíle etapy i několik hodin, u nás jsou nejdelší přejezdy v řádech desítek minut. Žádné denní stěhování. Jaký čurbes si závoďáci nechají ráno na pokoji, večer jej najdou. A mechanici si klidně mohou dopřát i pivo, protože jim odpadají útrapy s nekonečnými přejezdy."