Jedenáct hodin v sedle! Český šampion si splnil sen, během jediného dne ujel 351 kilometrů

Při nynější epidemii koronaviru musí stejně jako ostatní sportovci zapomenout na ostrá soutěžní měření. Trénovat však může bez omezení. A tak se rozhodl v rámci přípravy pro husarský kousek. Společně s nejlepším kamarádem Ondřejem Paurem a po konzultaci s trenérem Karlem Martínkem naplánovali celý den v sedle, který měl původně zahrnovat jen 300 kilometrů.

„Tři možná čtyři roky jsme se s Ondrou Paurem bavili, že by bylo super zvládnout tři stovky kilometrů na kole. Plánovali jsme objet ostrov Mallorka, jenže pokaždé jsem tam byl na tréninkovém kempu, kdy ladím konkrétní věci a na jízdu přesahující deset hodin nebyl prostor. Ale nyní, když se nezávodí a hned tak závodit nebude, byl vhodný čas tenhle trochu bláznivý nápad uskutečnit," vysvětloval Ondřej Cink.

Biker Ondřej Cink během (vpravo) a jeho parťák Ondřej Paur během tréninkové jízdy dlouhé 351,55 kilometrů.

foto archiv Ondřeje Cinka

„Během předešlých čtrnácti dnů jsme všechno naplánovali. Měli jsme cíl jet minimálně průměrem přes třicet kilometrů v hodině. A do druhé poloviny jsme si zařadili Křivoklátsko, protože oba máme rádi kopce a já v té lokalitě rád trénuji," vyprávěl Cink.

S parťákem vyrazili z Prahy ráno v sedm hodin. Do kapes si nastrkal doma připravené sendviče, na čerpacích stanicích doplňovali pití. Když měli v nohách 220 kilometrů, zastavili v Plzni u partnerky Ondry Paura, kde byly nachystány palačinky s nutellou a další sendviče. Průběžně z kapsiček vytahoval ještě energetické tyčinky. „Jel jsem to celé v nízké intenzitě, šlo čistě o vytrvalostní trénink," popisoval Cink.

Z Prahy vyrazili směr Jesenice, Týnec nad Sázavou, Neveklov, Sedlčany, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Spálené Poříčí, Dobřany, Chotěšov, Město Touškov, Plzeň, Rokycany, Zbiroh, Skryje, Roztoky u Křivoklátu, Beroun a Unhošť. „Když jsme byli v Nižboru před Berounem a bylo jasné, že tři sta kilometrů pokoříme, dali jsme si jako bonus ještě padesát kiláků," smál se Cink. „Zpočátku jsme jeli opatrně. Ale drželi jsme celou dobu dobrý průměr. A posledních padesát kilometrů jsme byli v euforii a jeli neskutečně rychle," lebedil si český reprezentant.

Biker Ondřej Cink během tréninkové jízdy dlouhé 351,55 kilometrů.

foto archiv Ondřeje Cinka

Po jedenácti hodinách a 15 minutách byli i s parťákem zpět v Praze. Pokořili 4038 výškových metrů, průměrnou rychlost měli 31,2 kilometru, Cink spálil 10 646 kalorií a průměrnou kadenci měl 89. K večeři si dopřáli domácí hovězí burger připravený partnerkou Ondřeje Cinka. „Po takové náloži kilometrů je žaludek stažený a člověk nemá ani hlad," říkal Cink, který v neděli vyrazil na kolo znovu. „Jen lehce přes šedesát minut, abych uvolnil nohy. V pondělí si dám volno, v úterý se vrátím k tréninku," vyprávěl.

„Je to super pocit. Nejvíce jsem jel dvě stě padesát kilometrů, ale to jsem měl odjeté za šest hodin," připomínal Ondřej Cink sezonu, kterou prožil v silničním pelotonu v barvách Bahrajn-Merida a absolvoval i Tour de France. „Někdy chci zkusit čtyřstovku. Ale to je potřeba vyjet v šest ráno z baráku. My jeli v sedm. Jednou na to ale určitě dojde," předsevzal si borec, který má jistotu nominace na olympijské hry v Tokiu.