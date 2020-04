Cyklista Sisr: Hlavou jsem pořád nastavený na to, že mistrák bude

Právě republikový šampionát v Opočně měl být pro Sisra hlavním vrcholem sezony. "Zatím nevíme, jestli se závod pojede. Hlavou jsem pořád nastavený na to, že mistrák bude. Už od podzimu je to jednoznačně můj hlavní cíl a na tom se nic nemění. Tréninkový plán k tomu pořád směřuje. Vše je o tom, jestli umíte trénovat a mě nikdy moc nevyhovovalo se připravovat závoděním. Preferuju menší počet závodů a na každý z nich se připravit speciálně," uvedl Sisr na týmovém webu.

Ačkoliv mu nadále patří bílý dres národního šampiona s trikolórou, při současných opatřeních kvůli pandemii koronaviru nemá možnost ho obléct na závodech. "Absolvoval jsem v něm minulý rok pár závodů, letos jen jeden. Chtěl jsem si to pořádně užít a zatím ani nebylo kde. Při tréninku to člověk tolik nevnímá. Proto mě mrzí, že se v dresu mistra republiky nemůžu prezentovat víc. Nevím, kolikrát za život se podaří titul získat. Proto jsem si to chtěl letos užít a zkusit obhájit," prohlásil Sisr.

V Trnavě zaskočil hlavní favority a nějaký čas mu trvalo, než nečekaný úspěch naplno vstřebal. "Nejsilnějším okamžikem závodu bylo, kdy jsem projel pásku a věděl, že jsem vyhrál. Člověk si v tu chvíli zakřičí, oslaví to, ale ještě neví, co si má myslet. Přemýšlí nad tím, jestli je to opravdu skutečné. Až pak mu postupně dochází, že vyhrál mistrovství republiky," uvedl Sisr.

Trénink raději venku

Zatímco řada cyklistů si trénink v omezených podmínkách zpestřuje alespoň virtuálními závody, on sám vyjíždí raději ven. "K technologiím bych se uchýlil jedině v případě, že by byl úplný zákaz vycházení. Na silnicích moc lidí nepotkávám, takže riziko přenosu nemoci je mizivé. Vtipné je, že na cyklostezce v hradeckém lese je větší koncentrace lidí než v centru Hradce Králové," řekl Sisr.

Kvůli uzavření posiloven si jednu menší vytvořil doma v pokoji, kde může dělat dřepy s činkou. "Základ pro cyklistu tam je. Mám i matraci na cvičení, jednodušší činky, balanční míče a podložky. Trénovat sám jsem zvyklý. Od prvního momentu, kdy nám zrušili závody, jsem si řekl, že aspoň budu moct umazat tréninkové manko. Při prvním závodě jsem totiž narazil na detaily, které by se ještě daly zlepšit," připustil Sisr.

Za sebou má i jeden vytrvalostní trénink, kdy byl celý den v sedle. V počtu najetých kilometrů napodobil Belgičana Olivera Naesena, jenž objel se svým tréninkovým parťákem Maximem Pirardem již v březnu 365 kilometrů napříč Flandry.

"S Michaelem Kukrlem jsme to taky zkoušeli. Kuky objel 300 kilometrů a říkal, že už to nikdy nechce zažít. Já jsem to natáhl na 340 a nepřišlo mi to náročnější než jiné objemové tréninky. Bylo to o hlavě, aby člověk vydržel sedět na kole necelých dvanáct hodin a šlapat svoje tempo. Po 200 kilometrech jsem zastavil doma na jídlo a znova vyjel. To doplnění energie a krátké odfrknutí mi pomohlo," uvedl Sisr.