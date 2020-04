Dráhařský šampion Dawkins končí, Tokio už je pro něj daleko

Trojnásobný mistr světa v dráhové cyklistice Eddie Dawkins se rozhodl ukončit kariéru. Třicetiletý Novozélanďan si nechce prodloužit tréninkovou dřinu o další rok do odložených olympijských her v Tokiu. Na nich by s parťáky Samem Websterem a Ethanem Mitchellem patřili k favoritům týmového sprintu, v němž získali v roce 2016 na hrách v Riu de Janeiro stříbrné medaile.