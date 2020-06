Kreuzigerovi se při závodě v Krakonošových podmínkách zavřely průdušky. Už ví, kde začne sezonu World Tour

Jak se cyklista elitní stáje World Tour octne na startu závodu určeného primárně hobby cyklistům?

Dlouho jsem nezávodil a start v Trutnově mi dobře zapadal do tréninku, byť počasí nám nepřálo. Chtěl jsem do nohou dostat závodní intenzitu. Nebyl to úplně nejdelší závod, ale samozřejmě hodně intenzivní s ohledem na profil nahoru dolů. Člověk musel dávat velký pozor i při sjezdech na mokré silnici, což je hodně vysilující. Každopádně bylo fajn závod objet.

Užil jste si vystoupení na Krakonošově cyklomaratonu s ohledem na bídné počasí? Nebo jste závod spíše protrpěl?

Hodně pršelo, byla mlha. Jelo se doslova v Krakonošových podmínkách. Ale po dlouhé době jsem jel se startovním číslem na kole a jednalo se o skvělý trénink, protože se jelo ve vysoké intenzitě. Šlo o skvělou zkušenost.

Výsledek v podobě pětadvacátého místa jste řešil? Nebo pro vás bylo přednější absolvovat hodně kilometrů ve vysokém tempu?

Závod měl vysokou úroveň. První tři kluci Černý, Ťoupalík, Višňovský, k nimž se následně dotáhl Hirt, jeli velice dobře. Klobouk dolů před jejich výkonem. Mně závod ukázal, na čem je třeba pracovat. Bylo důležité nespadnout a projet to ve zdraví, což se povedlo.

Jak se 134 kilometrů s převýšením 2200 metrů odvíjelo z vašeho pohledu?

Kluci mi ujeli ve stoupání na Pražskou boudu, což byl velice prudký kopec. Nečekal jsem to. Neměl jsem problém s nohama. Jak jsem vytuhnul v údolí, tak jsem nebyl následně schopný podat výkon, který bych chtěl. Zavřely se mi trošku průdušky a nedýchal jsem, jak bych si představoval. Nikdy se mi nic podobného nestalo, nebo alespoň ne v takové míře. Byl jsem tím trošku zaskočený.

Tušíte už jaký bude váš další program?

S celým týmem bychom měli v polovině července absolvovat soustředění v Itálii. Následně by mým prvním závodem z kalendáře World Tour mělo být Strade Bianche, jímž bude otevřena celá sezona.