Štybar týmového psychologa nepotřebuje. Na případný splín má pětiletého synka

Hned při prvním závodu restartované sezony World Tour bude na startu. Zdeněk Štybar, český cyklista formace Deceuninck Quick Step, během návštěvy rodiny v Česku odtajnil plány na zkrácenou sezonu, kterou by měl odstartovat první srpnový den na Strade Bianche: „Ale raději si to moc nedávám do hlavy, abych znovu nezažil zklamání ze zrušených závodů."