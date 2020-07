Dráhař Bábek vybojoval po čtyřech letech domácí titul ve sprintu

"Dnes to bylo hodně náročné, hlavně to šílené vedro. Finále s Martinem (Čechmanem), to byla bitva. Je velice silný. První jízdu jsem vyhrál já, pak on a za pět minut jsme jeli rozhodující. Byl to souboj vůle a bojovnosti se šťastným koncem pro mě," řekl Bábek svazovému webu.

Ve čtvrtek šampionát pokračuje týmovým sprintem a závodem na kilometr s pevným startem, v pátek bude na programu keirin.