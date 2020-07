Quintana po nehodě nemá vážné zranění, čekají ho dva týdny klidu

"Musím mít dva týdny klid a počkat, až se to zahojí. Koleno je oteklé, ale naštěstí to prý není nic vážného," řekl Quintana. Člen francouzské stáje Arkéa-Samsic se chystá na Tour de France, v níž skončil dvakrát celkově druhý. První závod po koronavirové pauze by měl absolvovat od 7. srpna na Tour de l'Ain ve Francii.