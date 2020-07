Hermans vzdal debut na TdF kvůli obavě z dopadu sociální izolace

Hermans během profesionální kariéry startoval čtyřikrát na Giru d'Italia a dvakrát na Vueltě, kde skončil v roce 2016 celkově čtrnáctý. Na "Staré dámě" se měl představit koncem června poprvé. Poté co byl start Tour odložen až na 29. srpna, ale tuto příležitost oželel, když pomyslel na to, co závodníky kvůli různým opatřením před závodem a během něho čeká.

"Nedávno jsem dostal do rukou třináctistránkový dokument od naší stáje, který je plný omezení, jež Mezinárodní cyklistická unie (UCI) od týmů vyžaduje dodržovat. Přimělo mě to k zamyšlení. Sociální izolace, v níž závodníci skončí, by neměla být vůbec podceňována," řekl Hermans belgickému deníku Het Nieuwsblad.

Po dobu trvání závodu, jehož dojezd je naplánovaný na 20. září, budou jezdci bydlet v jednolůžkových pokojích, což je ale jen součást opatření zaměřených na omezení rizika šíření nemoci covid-19. Ostřílený Belgičan ale v té souvislosti upozornil, že závodníci se budou muset izolovat rovněž při dlouhé přípravě, která je čeká před samotným závodem.

"Kemp před Tour ve vyšší nadmořské výšce představuje tři týdny mimo domov. Pak se sice domů dostanete, ale nemáte dovoleno vidět kohokoliv jiného než členy vaší rodiny. Navíc k tomu všemu musíte během této domácí karantény podstoupit dva testy s molekulární detekcí. A tento test vás pak čeká při závodě Grand Tour každý týden, například během volného dne," uvedl Hermans.

"Během akce Grand Tour budete pryč z domova čtyři týdny, kdy musíte zůstat uvnitř bubliny okolo týmu. Když si to dáte celé dohromady, jen těžko uvidíte své milované v období sedmi až osmi týdnů," doplnil Hermans.

Domnívá se, že faktor sociální izolace zůstává dost podceňovaný. "Je přitom dobře známé, že výkon hodně závisí na mentálním rozpoložení závodníka. Někteří se s tím vypořádají lépe než ostatní. Ale ti, kteří jsou ohledně sociálního kontaktu citlivější, budou trpět, neboť na Grand Tour v takových podmínkách budete ještě izolovanější než obvykle," uvedl Hermans.

Sám by se měl představit na zkrácené Vueltě, pro kterou je vyhrazeno období mezi 20. říjnem a 8. listopadem. Až dosud má v této sezoně za sebou pouhé dva závodní dny. Díky zastavení závodů kvůli pandemii koronaviru ale mohl doléčit zranění, která utrpěl při pádu během lednového etapového závodu Tour Down Under, kdy si zlomil rameno, klíční kost a také několik žeber.