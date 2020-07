Místo přípravy na Tokio pojede Cink o české zlato

Měl se chystat na Tokio. Momentálně by byl ve finální části přípravy na bitvy pod pěti kruhy, kde plánoval útok na olympijskou medaili. O stupně vítězů český biker Ondřej Cink bojovat bude, v sobotu v Peci pod Sněžkou ovšem půjde „jen" o mistrovství České republiky v cross country. Závodník týmu Kross racing obhajuje loňské zlato.

„Vůbec si nepřipouštím, že jde o vrchol první části sezony," říká devětadvacetiletý rodák z Rokycan, který do Krkonoš vyrazil už ve čtvrtek odpoledne. Odmítá, že by byl jednoznačným favoritem, jehož nikdo nemůže pokořit. „Nevnímám svoji pozici tak, že bych měl první místo předplacené. Ve startovním poli jsou kluci, kteří mě mohou porazit. Trať v Peci pod Sněžkou je hodně těžká a tamní závod je odlišný ve srovnání s ostatními. Myslím, že bude hodně sedět Martinu Stoškovi," přemítá Cink.

Ve srovnání s úřadujícím českým šampionem v maratonu by však česká jednička v cross country měla mít jednu výhodu. „Na trase je jeden dlouhý těžký sjezd. Z hlediska techniky bych měl mít navrch," myslí si Cink.

Biker Ondřej Cink během tréninkové jízdy.

foto archiv Ondřeje Cinka

K bojům o český titul mířil povzbuzen triumfem v úvodním díle Českého poháru. Město Touškov během minulého víkendu vidělo, jak Cink porazil všechny soupeře včetně elitního světového bikera Francouze Maxima Marottea. „Tvrdil mi pak, že z českých závodníků mě nikdo neporazí. Já se cítím vážně velmi dobře. Vždyť do Touškova jsem dorazil přímo ze soustředění na Šumavě a vše směřoval právě až k mistráku. Nepočítal jsem, že bych mohl vyhrát," lebedí si Cink, že výkonnost má vážně perfektní.

Před šampionátem nic nepodcenil. Do dějiště závodu jej doprovodil osobní fyzioterapeut, dorazil i mechanik a dva další členové týmu Kross Racing. „Mám super podporu," pochvaluje si Cink, který začal spolupracovat s platformou We Love Cycling.

Bitva v Peci pod Sněžkou je i pomyslným startem nového boje o nominaci do Tokia. Reprezentační vedení se totiž rozhodlo, že udělené priority se ruší a boj o místenku ve výpravě pro olympijské hry odložené na příští rok začne znovu. „Je to realita. Vůbec si však nepřipouštím tlak z nového boje o olympijskou nominaci. Věřím, že si místo vybojuji. Moje jediné přání je, aby se tak stalo co nejrychleji a já měl před Tokiem dostatek času a klidu na přípravu."

Sobotní závod elitní mužské kategorie začne v Peci pod Sněžkou v 15.30 hodin, o dvě hodiny dříve odstartuje závod žen, v němž na třetí titul v řadě bude útočit Jitka Čábelická.