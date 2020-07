Úvodní závod cyklistického ČP vyhrál Němec Loderer před Sedláčkem

"Určitě je to můj nejlepší výsledek, jel jsem vlastně první pohár. Je to dobré, ovšem vítězství je vítězství, ale potvrdil jsem si, že forma je dobrá a vstup do sezony je to slibný," uvedl Sedláček na webu cyklistického svazu.

Sedláčka i další závodníky jedoucí v českém dresu Richarda Holce, Mathiase Vacka a Pavla Bittnera ocenil reprezentační kouč Tomáš Konečný. "Myslím, že předvedli dost dobrý výkon, ukázali, že na reprezentaci mají. Čím více závodů pojedou, tím lépe pro ně. Škoda, že Sedláčkovi uteklo vítězství tak těsně, mohlo to být ještě lepší," řekl Konečný.

Reprezentační kouč chtěl do závodu původně vyslat výběr elitních domácích jezdců v čele s Romanem Kreuzigerem, Zdeňkem Štybarem či Janem Hirtem, těm už ale začala či začínají týmová soustředění před restartem sezony. Další díl Českého poháru, jehož start odložila koronavirová pandemie, by měla 30. srpna hostit Ostrava.