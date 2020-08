Hrozivý pád, vítěz bojuje o život! Za tohle by měl soupeř jít do vězení, hřímá šéf týmu

Horor v cílové rovině! Po roce znovu velký malér. Dojezd první etapy cyklistického závodu WorldTour Kolem Polska v Katovicích skončil hrozivým pádem. V souboji o prvenství natlačil Nizozemec Dylan Groenewegen krajana Fabia Jakobsena před cílovou páskou k bariéře. Ten ji v plné rychlosti přeletěl a narazil do fotografa. Další jezdci popadali o převrhnuté zábradlí. Jakobsen musel být na místě oživován a po intubaci a převozu vrtulníkem bojuje v nemocnici o život.

Do akce se po cyklistické nehodě dostal i vrtulník záchranářů.

"Je ve velkém ohrožení života. Ztratil hodně krve. Doufejme, že tento boj vyhrajeme. Nejbližší noc bude rozhodující," řekla polským médiím lékařka závodu Barbara Jerschinová.

Cyklisté k cíli mířili rychlostí až 80 km/h. Na zemi skončil i Groenewegen, který byl poté z prvního místa dodatečně diskvalifikován, a vítězem byl vyhlášen Jakobsen. Těžké zranění utrpěl i sražený fotograf. Cílová rovinka skýtala obraz totální zkázy.

Závěr etapy všechny totálně ohromil. "Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít do vězení," řekl šéf Jakobsenova týmu Deceuninck-Quick-Step Patrick Lefevere. Nehodou se podle polských médií bude zabývat příslušné státní zastupitelství. Groenewegenovo počínání odsoudila Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a oznámila, že případ předala k projednání disciplinární komisi.

Třiadvacetiletý Jakobsen byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice v Sosnovci, kde se podrobil operaci. Šokovaná polská média přinášejí přání, ať to všichni účastníci děsivého pádu přežijí. Píše se o masakru.

Groenewegen, jezdec týmu Jumbo – Visma, po hrozivých momentech seděl sám v roztrhaném trikotu těsně za místem určeným pro dekoraci pro vítěze. Ceremonie byla zrušena. Nizozemec s nikým nemluvil a stále skrýval svou tvář v dlaních.







Zástupci Jakobsenova týmu již oznámili, že Groenewegena budou žalovat, a chtějí, aby byl navždy vyloučen z cyklistiky.

Nikdo z policie nechtěl komentovat, zda by cyklista mohl být obviněn za způsobení hrozivého pádu. Policie však údajně pečlivě zajistila všechny stopy incidentu.

K nehodě paradoxně došlo přesně rok poté, kdy po pádu ve stejném závodě zahynul dvaadvacetiletý Belgičan Bjorg Lambrecht, který ve třetí etapě narazil do betonové propusti.

Jeho památku si celý peloton připomněl před startem dnešní etapy, jež měřila téměř 200 kilometrů.