Viník děsivé nehody v šoku: Navždy budu ten den nenávidět, odpusťte mi!

Seděl na zemi v roztrhaném trikotu. Nemluvil, nereagoval, hlavu skrýval v dlaních. Před několika minutami nešťastným manévrem v závěrečném sprintu WorldTour Kolem Polska v Katovicích způsobil nizozemský cyklista Dylan Groenewegen v rychlosti dosahující 80 kilometrů v hodině děsivý pád svého krajana Fabia Jakobsena a řady dalších jezdců. Třiadvacetiletý závodník musel být ještě na místě oživován a následně v kritickém stavu převezen do nemocnice. Viník celého incidentu se k nešťastnému momentu vyjádřil až následující den.

Řada lidí ho posílala do vězení. Počínání Dylana Groenewegena v cílové rovince hodnotili fanoušci i odborníci jako kriminální čin a navrhovali doživotní distanc. "Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít sedět," řekl například šéf Jakobsenova týmu Deceuninck-Quick-Step Patrick Lefevere.

To však rodáka z Amsterdamu v té chvíli zajímalo nejméně. Jeho myšlenky směřovaly k Jakobsenovi, který bojoval v nemocnici v Sosnovci o život. Naštěstí by tragický moment měl mít přece jen šťastný konec. Podle posledních zpráv je cyklista sice ve vážném stavu, na životě však ohrožen není.

Mladý jezdec podstoupil více než pětihodinovou operaci, mozek by však mít poškozený neměl, utrpěl ale četné fraktury včetně očnice a čelisti.

"Musíme počkat několik hodin, než se ho pokusíme probudit. Pak se ukáže, jaký je jeho zdravotní stav. S ohledem na výsledky tomografie ale věříme, že nedošlo k poškození nervové soustavy," uvedl zástupce ředitele sosnovecké nemocnice Pawel Gruenpeter.

Na operaci musel viník i fotograf

Operaci musel kromě Jakobsena i fotografa, kterého cyklista při svém pádu smetl, podstoupit i viník celé nehody Groenewegen. Nizozemec má za sebou operaci zlomené klíční kosti, nešťastný fotograf skončil v péči chirurgů s vážně poraněnou hlavou. I on by však neměl být v přímém ohrožení života a jeho stav je stabilizovaný.

"Nemám slov, kterými bych popsal, jak mizerně se cítím kvůli Fabiovi i dalším zraněným. V tuhle chvíli je nejdůležitější Fabiovo zdraví. Neustále na něj myslím. Navždy budu ten den nenávidět," psal na sociálních sítích zdrcený jezdec stáje Jumbo–Visma.

Zástupci Jakobsenova týmu již oznámili, že Groenewegena budou žalovat, a chtějí, aby byl navždy vyloučen z cyklistiky. Groenewegenovo počínání odsoudila i Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a oznámila, že případ předala k projednání disciplinární komisi. Nehodu už začala vyšetřovat i polská policie.