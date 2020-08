McEwen: Jakobsenův pád? UCI by měla přijmout zodpovědnost a naslouchat jezdcům

Třiadvacetiletý Jakobsen měl při hromadném spurtu hrozivý pád těsně před cílovou čárou. Krajan Dylan Groenewegen jej natlačil v souboji o prvenství do bariéry a Jakobsen proletěl zábradlím, při tom mu navíc spadla helma a po srážce s fotografem zůstal bezvládně ležet na zemi. Úřadující mistr Nizozemska musel být na místě oživován a po intubaci byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice. Tam se podrobil pětihodinové operaci hlavy a zejména obličeje.

Podobně nepříjemné okamžiky si v minulosti prožila řada jezdců, shodně v roce 2014 vedle jiných také současný Jakobsenův týmový kolega Zdeněk Štybar či úspěšný paralympionik Jiří Ježek, jenž byl stejně jako Nizozemec v ohrožení života. McEwen i proto volá po tom, aby UCI a organizátoři závodů přijali výraznější díl zodpovědnosti za bezpečnost jezdců a věnovali větší pozornost obavám samotných závodníků.

Mon dieu Groenewegen !! J’espère que Jacobsen va bien ! 😱😰🚴‍♂️ #tourofpoland pic.twitter.com/vgnhiMYOGg — VéloFuté (@VeloFute) August 5, 2020

"Nejdůležitější je, že každý teď na Fabia myslí a věří, že všechno zvládne a uzdraví se. Jde mi ale o jednu věc - při spurtech jsme podobný incident viděli už opravdu mnohokrát. Sám jsem byl při takové situaci v obou rolích - skončil jsem jako ten diskvalifikovaný, ale také jsem byl tím, kdo narazil do bariéry a skončil na zemi," uvedl McEwen, stříbrný muž z mistrovství světa 2002 a vítěz 12 etap na Tour de France a stejného počtu na Giru d'Italia.

McEven: Groenewegen? Absolutně s ním nesouhlasím

McEwen, který ukončil kariéru před osmi lety, podrobil kritice i viníka kolize Groenewegena. "Absolutně v žádném případě nesouhlasím s tím, jak si tam Groenewegen počínal," prohlásil McEwen. "Jel napříč silnicí prostě až moc a v profesionální cyklistice jste pak na tenké hraně. Mám tím na mysli to, že někomu zavřít cestu je možné, ale jen natolik, aby nenarazil do bariéry. Špatně tu situace vyhodnotil, ale určitě nebylo jeho úmyslem způsobit tak hrozný pád jiného jezdce, i když ten pád pak opravdu přišel."

Prozradil ale rovněž, že jakékoliv jeho snahy pomoci zabránit podobným situacím - nebo alespoň zmírnit jejich následky - přišly pokaždé zcela vniveč. "Nejvíc ze všeho mě na tom znepokojuje, že když už Fabio Jakobsen narazil do bariéry, neusměrnila ho zase zpátky na silnici. Prošel přímo skrz. To není moc dobrá vizitka pro organizátory, ale ani pro UCI. Musí za to přijmout zodpovědnost. A začít naslouchat závodníkům. Je to něco, co se děje už dlouhé roky. Vemte si, že jsem za tohle loboval už jako závodník. Skončil jsem přitom už před osmi lety," podotkl McEwen.

La primera etapa del @tourdepolonge terminó con un impactante accidente en la línea de meta, Fabio Jacobsen del Deceuninck se impactó contra las vallas de protección luego de que Dylan Groenewegen del Jumbo Visma le cerrara el paso. @richardcarapaz, no estuvieron involucrados. pic.twitter.com/890BMPTdCD — Paraíso Deportivo (@Paraisosport593) August 5, 2020

"Vytvořil jsem právě z těchto důvodů speciální podobu bariér a předložil ji UCI a společnosti ASO (pořadatel Tour de France a dalších velkých závodů). Přestože se věci v mnoha ohledech na některých závodech zlepšily, správně se ten plůtek nemůže takhle rozpadnout. Vše musí být podřízeno tomu, aby to odrazilo jezdce zpátky na cestu," uvedl McEwen.

"Bariéry v Polsku se ale rozletěly na všechny strany, vypadaly jako z plastu, jedna se rozpadla na kousky, něco takového se přece nestane se železnou zábranou. Myslím, že je toho dost, co by se dalo vylepšit pro zvýšení bezpečnosti jezdců v posledních stovkách metrů," doplnil McEwen.