Tour de France 2020

,,Věřím, že závodníci budou více odpočatí, než kdykoli v minulosti. Využili volno, které nikdy předtím neměli. Bude to hodně zajímavý závod. Jezdci budou svěží a budou mít obrovskou motivaci a chuť uspět," řekl na adresu letošní Tour sportovní ředitel stáje Sunweb Matt Winston.

Na Sport.cz můžete sledovat celý průběh prostřednictvím online reportáží.

O co se bojuje Žlutý trikot Nosí jej lídr soutěže. Nebylo tomu tak vždy. Právě letos slaví tato tradice sto let. Zajímavostí je, že poprvé jej organizátoři vedoucímu muži pořadí udělili v průběhu ročníku 1919. Puntíkatý trikot Bílý dres s červenými puntíky je určen pro nejlepšího vrchaře. Prémie na stoupáních jsou rozděleny do pěti kategorií. Stejně se liší i body rozdělované pro nejrychlejší muže na vrcholu jednotlivých stoupání. Ve výjezdu značeném jako horská kategorie boduje osm závodníků (20-15-12-10-8-6-4-2), v první kategorii šest cyklistů (10-8-6-4-2-1), v druhé kategorii čtyři závodníci (5-3-2-1), v třetí kategorii dva jezdci (2-1), ve čtvrté kategorii jen vítěz (1 bod). Ve hře jsou i tzv. dvojité body udělované za super kategorii při výstupu nad 2000 metrů nad mořem. Za každý den v puntíkatém trikotu (vedoucí muž vrchařské soutěže) získává jezdec prémii 300 eur. Zelený trikot Určený pro sprintery. Králem posledních let je slovenský fenomén Peter Sagan. Etapy pro sprintery jsou oceněny podle náročnosti určitým koeficientem. V některých etapách tudíž na vítěze čeká 50 bodů, pro druhého v pořadí 30 a pro třetího dvacet, v jiných však bere nejlepší spurter 30, druhý nejlepší 25 a třetí 22, v některých dnech pak tři sprinteři za své úsilí budou oceněni 20, 17 a 15 body v případě třech nejlepších. Za každý den v zeleném trikotu (vedoucí muž bodovací soutěže) získává jezdec prémii 300 eur. Bílý dres Určený pro nejlepšího jezdce do 25 let. Za každý den v bílém trikotu získává jezdec prémii 300 eur. Nejlepší cyklista v kategorii v dané etapě bere odměnu 500 eur. Červené číslo Veze jej nejvíce bojovný či agresivní cyklista z předchozí etapy. Ocenění je udělováno na základě rozhodnutí sportovní jury.

Program a etapy

Největší cyklistická událost roku, jež se po sedmi letech pojede pouze na francouzském území, začne 29. sprna v Nice a skončí 20. září klasicky v Paříži.

Program Tour de France 2020 Etapa Datum Start - Cíl Profil 29.8. 1. etapa Nice - Nice 156 km kopcovitá 30.8. 2. etapa Nice - Nice 187 km horská 31.8. 3. etapa Nice - Sisteron 198 km rovinatá 1.9. 4. etapa Sisteron - Orcières-Merlette

157 km kopcovitá 2.9. 5. etapa Gap - Privas 183 km rovinatá 3.9. 6. etapa Le Teil - Mont Aigoual 191 km kopcovitá 4.9. 7. etapa Millau - Lavaur 168 km rovinatá 5.9. 8. etapa Cazères - Loundenvielle 140 km horská 6.9. 9. etapa Pau - Laruns 154 km horská 8.9. 10. etapa Île D'Oléron - Île de Ré 170 km rovinatá 9.9. 11. etapa Châtelaillon-Plage - Poitiers

167 km rovinatá 10.9. 12. etapa Chauvigny - Sarran 218 km kopcovitá 11.9. 13. etapa Châtel-Guyon - Puy Mary 191 km horská 12.9. 14. etapa Clermont Ferrand - Lyon 197 km rovinatá 13.9. 15. etapa Lyon - Grand Colombier 175 km horská 15.9. 16. etapa La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans 164 km horská 16.9. 17. etapa Grenoble - Col de la Loze 168 km horská 17.9. 18. etapa Méribel - La Roche-sur-Foron

168 km horská 18.9. 19. etapa Bourg-en-Bresse - Champagnole 160 km rovinatá 19.9. 20. etapa Lure - La Planche des Belles Filles 36 km horská časovka 20.9. 21. etapa Mantes-la-Jolie - Champs-Élysées 122 km rovinatá

Týmy a jezdci

Letošní Tour slibuje velkou podívanou. V akci by měli být všichni favorité včetně čtyřnásobného vítěze Chrise Frooma, jenž loni absentoval kvůli těžkému zranění a letos by chtěl dobýt pátý a poslední triumf pro tým Ineos (dříve Sky) - od příští sezony totiž bude hájit barvy stáje Start-Up Nation, jejímž sportovním ředitelem je bývalý český profi jezdec René Andrle. Pokud by se britskému jezdci husarský kousek zdařil, zapsal by se po bok historicky nejúspěšnějších jezdců (viz box níže).

Vítězství obhajuje mladý Kolumbijec Egan Bernal, chybět by neměli ani další favorité, jako Thibaut Pinot, Geraint Thomas nebo Primož Roglič.

Týmy na Tour de France 2020 AG2R La Mondiale (ALM) Astana (AST) Bahrain - McLaren (TBM) Bora - Hansgrohe (BOH) CCC Team (CCC) Cofidis (COF) Deceuninck - Quick-Step (DQT) EF Pro Cycling (EF1) Groupama - FDJ (GFC) Lotto - Soudal (LTS) Michelton - Scott (MTS) Movistar Team (MOV) NTT Pro Cycling (NTT) Team Ineos (INS) Team Jumbo - Visma (TJV) Team Sunweb (SUN) Trek - Segafredo (TFS) UAE Team Emirates (UAD) Total Direct Énergie (TDE) B&B Hotels - Vital Concept (VCB) Arkéa - Samsic (PCB) Israel Start - Up Nation (ICA)

Na startu uvidíme také dva české jezdce. Roman Kreuziger je na Tour již stálicí, rodák z Moravské Třebové pojede pod africkou stájí NTT Pro Cycling. Symbolickou ,,českou vlajku" však letos nepoveze sám - doplní ho devětadvacetiletý Jan Hirt ze stáje CCC Team.

Tour de France 2020 Tour de France je nejslavnější cyklistický závod planety. V roce 1903 ji založil Henri Desgrange, aby oživil uvadají náklad novin L´Auto. Je to největší každoroční sportovní událost světa, kterou živě sleduje více diváků než olympijské hry či mistrovství světa ve fotbale. Šampion Tour de France Egan Bernal Twitter Obhájcem titulu je Egan Bernal, jezdec z Kolumbie, který závodí za tým Ineos (dříve Sky). Čtyři jezdci v historii dokázali Tour vyhrát pětkrát: Jacques Anquetil (Francie) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964; Eddy Merckx (Belgie) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974; Bernard Hinault (Francie) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985; Miguel Indurain (Španělsko) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995. Na pátý titul bude letos útočit také Chris Froome, který loni nezávodil kvůli těžkému zranění. Sedm triumfů Lance Armstronga z let 1999-2005 bylo v roce 2012 vymazáno z historie po rozkrytí systematického dopingu americké ikony Tour. Celková délka ročníku 2020 startujícího 29. srpna v Nice je 3450 kilometrů. Závod tvoří 21 etap. Osm z nich je rovinatých, osm nese označení horská a čtyři jsou značeny jako kopcovité. Časovka se letos pojede jen jedna, která bude individuální. Vítěz bude korunován tradičně v Paříži, a to 20. září.

Omezení pro diváky

Ve Francii aktuálně platí zákaz sjednocování nad 5000 lidí, takže se organizátoři budou během závodu snažit toto nařízení dodržovat. "Tour bude veřejnosti přístupná, budeme však muset diváky nějakým způsobem filtrovat. Rozhodně neuvidíme žádná objetí a polibky na pódiích, tento ročník bude hodně smolný i pro sběrače autogramů," prozradil Christian Prudhomme, ředitel závodu. Zároveň dodal, že diváci budou povinně nosit roušky.

Finanční bonusy na Tour de France Etapové pořadí 11 000 eur 5500 eur 2800 eur 1500 eur 830 eur Celkem je finančně oceněno 20 nejlepších v etapě, mezi něž je rozděleno 28 650 eur. Sprinterské prémie 1500 eur 1000 eur 500 eur Bodovací soutěž (zelený trikot pro nejlepšího sprintera) 25 000 eur 15 000 eur 10 000 eur 4 000 eur 3 500 eur Vrchařská soutěž Body, respektive prémie ve vrchařské soutěži jsou rozlišeny podle náročnosti každého oceněného stoupání. Za vítězství v prémii značené jako „horská" získá vítěz 800 eur. Letos jich je v itineráři pět. Za triumf ve stoupání „první kategorie" je 650 eur, za „druhou kategorii" 500 eur, za třetí kategorii 300 eur (druhý nezíská nic), za čtvrtou kategorii 200 eur (druhý rovněž nezískává nic). 25 000 eur 15 000 eur 10 000 eur 4 000 eur 3 500 eur Bílý dres (nejlepší jezdec do 25 let) 20 000 eur 15 000 eur 10 000 eur 5 000 eur Týmová soutěž 50 000 eur 30 000 eur 20 000 eur Nejlepší tým každého dne získá bonus 2800 eur. Největší bojovník Nositel speciálního rudého čísla pro nejvíce bojovného (agresivního) závodníka předchozí etapy získává speciální prémii 2000 eur. Cena Henriho Desgrange První závodník na nejvyšším bodu celé Tour de France (letos Col de la Loze v 17. etapě - 2304 metrů nad mořem) získá bonus 5000 eur. Cena je udělována na počest zakladatele a prvního ředitele Tour de France. Celkové pořadí 500 000 eur 200 000 eur 100 000 eur 70 000 eur 50 000 eur 23 000 eur 11 500 eur 7600 eur 4500 eur 3800 eur Celkově se mezi klasifikované jezdce rozdělí částka 1 138 000 eur. Celkově organizátoři na prémiích rozdělí 2 293 000 eur (zhruba 60 000 000 korun).

Největší oříšek bude pro organizátory omezování počtu diváků hlavně na začátku a na konci závodu, tedy v Nice a Paříži. V menších městech a v horách bude mít organizační tým mnohem méně práce.