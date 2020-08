Okamžiky hrůzy! Cyklista srážce s autem nemohl zabránit

Cyklista Max Schachmann narazil do auta

Jedno z aut na silnici mu totiž nečekaně ve sjezdu překřížilo cestu. Schachmann už nemohl srážce zabránit. Navzdory evidentně velmi bolestivému pádu však jezdec stáje Bora-Hansgrohe rychle nasedl na kolo zpět a do cíle dokonce dojel na sedmé příčce.

Nehoda se přihodila jen nedlouho poté, co již zmíněný Evenepoel po nárazu do zídky spadl z mostu a zřítil se do strže.