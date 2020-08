Výsledkově to vypadá pesimisticky, ale věřím, že forma půjde nahoru, říká Kreuziger před desátou Tour

„Jde o vrchol sezony a už se nemůžu dočkat, až ten kolotoč znovu začne. Půjde pro mě o desátou účast na Tour de France, byť tentokrát netradičně v srpnu," uvedl Kreuziger.

„Generálkou na Tour de France bylo během minulého týdne Critérium du Dauphiné, které bylo dobře zorganizované. Věřím, že i přes současnou pandemii se podaří Tour vládnout celou a dojet až do cíle v Paříži, což by byla výhra sportu. Vždyť jde o první velkou akci od vypuknutí pandemie, takže by bylo fajn, ji dokončit," přemítal Kreuziger.

Právě přísná pravidla související s pandemií koronaviru mu znemožní účast na nadcházejícím mistrovství republiky, které se od čtvrtka do soboty uskuteční v Mladé Boleslavi. „Od týmu máme striktní opatření. Drží nás v bublině a dostali jsme zákaz startů na národních šampionátech, abychom eliminovali riziko nákazy při cestování a setkávání s lidmi mimo naši obvyklou skupinu lidí," vysvětlil Kreuziger důvod absence.

Český silniční cyklista Roman Kreuziger na archivním snímku.

Ondřej Deml, ČTK

Aktuálně se připravuje v blízkosti italského jezera Garda. „Dokonce i manželka, která za mnou dorazila, musela absolvovat testy na covid-19. Pokud by je nepodstoupila, musel bych zůstat na hotelu a neviděli bychom se," připomenul Kreuziger, jak přísná jsou opatření týmu NTT.

Po restartu sezony český závodník zvládl klasiky Strade Bianche a Milán-San Remo, během minulého víkendu pak Critérium du Dauphiné. „Nejdříve jsem absolvoval těžký tréninkový blok v Lucce, pak sedm závodních dnů v krátkém sledu. Pro tělo šlo po téměř půl roce bez závodů o velký šok. Výsledkově to vypadá hodně pesimisticky, nejsem zvyklý na grupeto. Ale zůstávám klidný. Nyní si musím hlavně odpočinout a dát se dohromady, abych byl připravený na start v Nice. Věřím, že forma půjde nahoru," uvedl Kreuziger, jenž Strande Bianche nedokončil v časovém limitu, při klasice Milán-San Remo byl čtyřiapadesátý a během etap Critérium du Dauphiné finišoval nejlépe šestasedmdesátý.

A jaké budou ambice týmu NTT Pro Cycling pro Tour de France, která odstartuje 29. srpna v Nice? „Máme lidi hlavně na etapová vítězství. Budeme spoléhat na Giacoma Nizzoliho, pak je tam klasikáři pro mírnější etapy. V horách budeme chodit do úniků a uvidíme, jestli některý vyjde," přemítal Kreuziger.

Očekává mimořádně akční ročník: „Na Tour má každý velkou motivaci. Letos jsou po restartu sezony všichni hladoví po vítězstvích. Závody jsou hodně rychlé při porovnání s výslednými časy z minulých let. Navíc letošní Tour bude mít 55 tisíc nastoupaných metrů a jede se jen jedna časovka, která je prakticky horská, takže to bude hodně výživné."