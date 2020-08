Tour de France 2020 jako symbol návratu do života

„Snad se nám podaří dojet až do Paříže. To by bylo vítězství sportu jako takového. Ukázka, že se život vrací do normálu," prohlásil výmluvně Roman Kreuziger z týmu NTT Pro Cycling, společně s Janem Hirtem jeden ze dvou českých zástupců v pelotonu.

Když v říjnu loňského roku Christian Prudhomme, ředitel Tour de France, v Nice slavnostně představil program letošního ročníku Staré dámy, jak je závodu přezdíváno, o koronaviru neměl nikdo tušení. Vypuknutí pandemie ochromilo celý svět, včetně toho cyklistického. Nad mnoha týmy se vznáší hrozba krachu a Tour je má spasit. Jakkoliv se svět proměnil, podoba Tour zůstala zdánlivě nedotčená. Alespoň z hlediska itineráře.

Ilustrační foto.

Eric Gaillard, Reuters

Závodníky čeká jednadvacet etap. Sedm rovinatých, čtyři kopcovité, devět horských a jedna časovka s děsivým dojezdem na sjezdovku s poetickým názvem Planina krásných dívek. Celkem 3470 kilometrů během nichž peloton tvořený dvaadvaceti týmy zavítá do všech francouzských hor. Projede Alpy, Pyreneje, Centrální masiv, pohoří Jura i Vogézy, kde postupně číhá devětadvacet hodnocených stoupání a pět vrcholů mimořádné kategorie.

Slovinec Primož Roglič před startem Tour de France.

Eric Gaillard, Reuters

Organizátoři ve snaze utnout dominanci týmu Ineos (Sky), který ovládl pět posledních ročníků, zařadili do programu jedinou časovku, zato mnoho etap s méně ikonickými vrcholy, ale s dostatečnou příležitostí k útokům a omezení kontroly nad závodem.

Fanoušci se nepochybně mohou těšit na spektakulární podívanou. „Každý pojede, jako kdyby zítřek neměl existovat," shodují se sportovní ředitelé i závodníci samotní v připomínce nařízení spojených s pandemií koronaviru.

Prezentace týmů před 107. ročníkem Tour de France.

Thibault Camus, ČTK/AP

Vždyť dlouho se nevědělo, zda vůbec Tour de France odstartuje. Původně měl peloton vstříc prvním kilometrům vyrazit 27. června v Nice. Kvůli pandemii hrozilo, že prvně od 2. světové války nejslavnější závod a třetí největší sportovní akce světa letos nebude. Organizátorům se podařilo nakonec etapy přeplánovat a zajistit ubytovací kapacity, které byly na září vyblokované. I dál se však kvůli nemoci Covid-19 vznáší nad závodem mnoho otazníků...

Všichni cyklisté před startem absolvovali povinně dva testy na koronavirus. Další budou následovat v pravidelných intervalech během závodu, který bude celou dobu provázet mobilní testovací laboratoř. Dva pozitivní výsledky v jednom týmu, bez ohledu, zda půjde o cyklistu, mechanika či maséra, znamená vyloučení stáje ze závodu.

Slovenská hvězda Peter Sagan před startem Tour de France.

Christophe Ena, ČTK/AP

„Raději si to ani nechci představit, protože třeba pro náš tým je Tour životně důležitá. Pokud neproběhne, dost možná zkrachujeme," připustil Zdeněk Štybar, hvězda týmu Deceuninck Quick Step, kterou na poslední chvíli o start připravilo zraněného koleno.

Slabší stáje už horečně hledají nové sponzory, aby odvrátily krach. Další pak avizují, že jde o poslední měsíce fungování a jejich jezdci bojují o nové smlouvy. „Každý den může přinést překvapení. A třetí týden, pokud k němu dospějeme, bude naprosto nepředvídatelný," předvídal Štybar odsouzený do role diváka.

Protokol, jímž se bude závod řídit, se příliš neliší od nařízení zavedených po teroristických útocích v roce 2015. Každý tým bude mít v hotelu vyhrazené vlastní patro, stejné to bude s prostory na stravování. Během vyhlašování vítězů nedojde na objímání ani polibky. Závodníci se nesmí potkávat s členy rodiny, s fanoušky, sponzory, osobními manažery.

Podle aktuálních nařízení smí na sportovní akce ve Francii maximálně pět tisíc diváků a měli by mít roušky. Pro organizátory bude oříšek uhlídat dychtivé fanoušky v místech startu a cíle.

„Tour bude vždy tím jedinečným závodem. Kolem silnic bude méně lidí, ale uvidíme nejlepší jezdce a můžeme se těšit s ohledem na všechna opatření na parádní cyklistickou party," ujistil Christian Prudhomme, ředitel závodu, že lidé se mohou těšit na prvotřídní sportovní zážitek.