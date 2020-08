TOUR ONLINE: Už v druhé etapě přituhuje. Připraví dva těžké kopce Nora o žlutý trikot?

Tradiční předpověď ředitele závodu Christiana Prudhommea, kterou zveřejňuje před startem celé Grand Tour, hovoří tentokrát jasně a příliš nenahrává sprinterům. „Ten sprinter, který po první etapě uzme žlutý dres, to bude mít zatraceně těžké. Čeká nás velká premiéra s dvěma kopci, které mají nad 1500 metrů. Pokud se i tam udrží, pak musí být ještě připravený na závěrečný výšlap na Col d'Eze."

Mapa druhé etapy 107. ročníku cyklistické Tour de France.

Tour de France

A Nor Kristoff, poměrně překvapivý vítěz úvodního spurtu, to rozhodně s udržením žlutého trikotu nebude mít jednoduché. Favority druhé etapy hledejme spíše mezi jezdci, kteří zvládají dokonale klasiky. Greg van Avarmaet, Wout van Aert a především domácí naděje Julian Alaphilippe, to by měly být hlavní hvězdy dnešního dne.

Profil druhé etapy 107. ročníku Tour de France.

Tour de France

Peloton se po 186 kilometrech objeví znovu v Nice. Uvidíme v pozdním odpoledni předávku žlutého trikotu?