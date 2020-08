Tour počítá první ztráty. Mezi odpadlíky je i mistr světa!

Bývalý mistr světa Philippe Gilbert odstoupil kvůli zranění levého kolena z Tour de France. Osmatřicetiletý belgický cyklista si v sobotní úvodní etapě zlomil čéšku. Kromě něj stáj Lotto Soudal přišla také o Němce Johna Degenkolba, který kvůli pádu nedojel do cíle v potřebném limitu.

"Jel jsem asi na dvacátém místě, vyhnul se jednomu hromadnému pádu, už jsem myslel, že jsem v pohodě, ale vzápětí jsem se připletl do dalšího," řekl Gilbert. "Snažil jsem se vstát, ale nešlo to. Dvě minuty jsem si musel orazit, ale nemohl jsem vůbec zabrat do pedálů," dodal vítěz silničního závodu na MS 2012.

"Sice jsem potom s dalšími odpadlíky dojel do cíle, ale jel jsem v bolestech. V bolestech, na které jsem si pamatoval z roku 2018," připomněl Gilbert předloňskou Tour, při které si po pádu při sjezdu z Col de Portet d'Aspert v 16. etapě také zlomil čéšku v levém koleni.

Odstoupení Gilberta s Degenkolbem jen zvýraznilo nepovedený vstup Lotto Soudal do Tour de France. Bezprostředně před startem slavného závodu totiž belgická stáj musela poslat domů dva členy realizačního týmu nakažené koronavirem a také jejich dva spolubydlící.